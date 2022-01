Pochmurno,, z opadami deszczu i wyjątkowo ciepło - taka pogoda czeka nas w pierwszy weekend nowego roku. 1 i 2 stycznia temperatura wzrośnie nawet do 12 stopni Celsjusza. IMGW podaje, że w całym kraju należy spodziewać się opadów deszczu. Na południu kraju możliwe są lokalne ulewy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock





Chmurami i deszczem przywita nas noworoczny poranek. Pozostajemy w cieplejszej masie powietrza polarnego morskiego, jedynie nad wschód kraju przejściowo napłynie nieco chłodniejsze powietrze z północy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie szybko rosło.

W sobotę będzie pochmurno i mokro. Prognozuje się, że deszcz będzie padał w całej Polsce, choć już nie tak intensywny jak nocą - podał synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.



Miejscami na krańcach południowych kraju pojawią się ulewy. Może spaść nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy.



Pod koniec dnia na północny wschód Polski chłodny front atmosferyczny może przynieść przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu - ostrzegł synoptyk.



W sobotę ma być ciepło, jak na tę porę roku. Od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 stopni we Wrocławiu.



W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na południu.





W górach intensywne opady śniegu. Pojawią się zawieje śnieżne

Na północnym wschodzie możliwy deszcz ze śniegiem, wysoko w Karpatach śnieg. Na Pogórzu Karpackim prognozowana suma opadów do 10 mm, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h. W Tatrach wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

W nocy uważajcie na gęste mgły

W nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, a na południowym zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy, wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu, na północnym wschodzie oraz w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 2 stopni Celsjusza w centrum i nad morzem, do 7 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie na zachodzie i nad morzem południowy

Deszczowa niedziela, temperatura powyżej 0 stopni w całym kraju

W niedzielę na południu zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże oraz całkowite. W północnej połowie kraju opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. We wschodniej części wybrzeża prognozowana suma opadów około 10 mm.

Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 8 stopni Celsjusza w centrum, do 12 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni, tylko na północnym zachodzie zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach do 80 km/h.