Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w najbliższych dniach towarzyszyć nam będzie pochmurna pogoda z opadami deszczu i śniegu. Nocami w dolinach górskich temperatura może spaść nawet do -15 stopni Celsjusza.

Styczniowy poranek na Śnieżce, 30.01.2023 r. Fot. Piotr Olszewski / IMGW-PIB / imgw.pl / Materiały prasowe

Na dziś meteorolodzy przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami spodziewane są przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie także deszczu, lokalnie marznącego, powodujące gołoledź.

Na Podlasiu spadnie ok. 5 cm śniegu, a w Sudetach - 10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 2 w centrum kraju i 5 na Pomorzu Zachodnim oraz na wybrzeżu.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Nad morzem jego prędkość może dojść w porywach do 85 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, a na Pogórzu Karpackim i w głębi kraju do 70 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pochmurna, miejscami wystąpią przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a nad morzem także deszczu. W Sudetach spadnie ok. 8 cm śniegu, a w Karpatach do 12 cm. Przewidywana temperatura minimalna to od -3 stopni w dolinach górskich do 0 w centrum i 3 nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

Wtorek również będzie pochmurny, miejscami wystąpią przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie i nad morzem także deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 2 w centrum kraju i 5 na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem w porywach do 65 km/h, zachodni.

Środa i czwartek nie przyniosą większych zmian w pogodzie. Nadal prognozowane są przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie i nad morzem także deszczu. W czwartek w Karpatach możliwe są silniejsze opady śniegu. Termometry pokażą od 0 do 4 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich.

Inwersja temperatury powietrza w Tatrach, popołudnie 26.01.2023 r. Fot. Witek Kaszkin / IMGW-PIB / imgw.pl / Materiały prasowe

W piątek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady śniegu, głównie na wschodzie i południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -1 do 4 stopni, a na Podhalu około -3. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Na sobotę i niedzielę zapowiadane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a w zachodniej połowie kraju głównie deszczu. W niedzielę możliwe są opady marznące, powodujące gołoledź. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 stopnia na wschodzie do około 6 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich.

Nocami z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę możliwe są większe rozpogodzenia i spadki temperatury w rejonach podgórskich do -15 stopni.