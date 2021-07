Czeka nas pochmurny i deszczowy weekend. Synoptycy zapowiadają również burze, na które szczególnie powinni uważać mieszkańcy wschodniej części kraju. Termometry pokażą od 20 st. C do nawet 28 st. C.

/ Pixabay

W sobotę zachmurzenie będzie duże. W prawie w całym kraju, poza Niziną Śląską, Wielkopolską i ziemią Lubuską wystąpią także przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów będzie wahała się od 15 mm do 20 mm, miejscami nawet do 30 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C do 25 s. C. Według prognoz, wiatr będzie umiarkowany, ale okresami i porywisty. Synoptycy zapowiadają także w sobotę burze. W ich trakcie porywy wiatru mogą wynieść do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. C do 16 st. C, gdzieniegdzie na południu około 11 st. C, 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w trakcie burz porywisty.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju mogą wystąpić burze. Prognozowana wysokość opadów we tej części Polski wyniesie do 15 mm.

Termometry pokażą od 21 st. C, 24 st. C na północy i wschodzie, 24 st. C, 26 st. C w centrum i na południu do 28 st. C na zachodzie kraju.

Wiatr będzie słaby, w południowo zachodniej części kraju zmienny, na pozostałym obszarze Polski północno-zachodni. Jedynie w czasie burz porywy wiatru mogą wynieść do 65 km/h.

