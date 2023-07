Niedziela będzie kolejnym dniem z gwałtownie zmieniającą się pogodą. Musimy być przygotowani na burze, ulewy, porywisty wiatr, a w niektórych regionach nawet na gradobicia. To efekt oddziaływania niżu Ventur, którego centrum znajduje się obecnie nad Wyspami Brytyjskimi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na przeważającym obszarze kraju będzie dość ciepło, bo od 22 do 26 stopni C, nad morzem kilka stopni chłodniej. IMGW informuje jednak, że pogoda dalej może zaskakiwać swoją gwałtownością. Spodziewane są opady deszczu i burze. Te ostatnie mają być już słabsze niż w poprzednich dniach. Wystąpią głównie we wschodniej części kraju. Tam opady w czasie wyładowań mogą wynieść nawet 20 mm.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, zachodni. W czasie burz osiągnie prędkość do 65 km/h.