Przekazujemy dobre wieści - po chwilowym ochłodzeniu, opadach i burzach, od soboty wróci bardziej letnia aura. Do Polski napłynie cieplejsze powietrze, w efekcie czego za tydzień w poniedziałek może pojawić się nawet 30 stopni Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nawet ponad 30 stopni Celsjusza w cieniu mogą dzisiaj pokazać termometry w zachodniej Polsce. Synoptycy wydali tam ostrzeżenia przed upałami ; będą one aktualne co najmniej do jutrzejszego popołudnia.

W zachodniej części naszego kraju - w województwach zachodniopomorskim oraz lubuskim - będzie gorąco, ale na szczęście noce będą troszkę chłodniejsze, więc będzie można złapać oddech i wypocząć. Następnego dnia znów będzie można cieszyć się słoneczną aurą - powiedział reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Rzecznik IMGW zauważył, że ostatni raz tak ciepło we wrześniu było w 2015 roku. Taka sytuacja zdarza się rzadziej niż raz na 20 lat. Rekord dla września to 36,8 st. Celsjusza - poinformował.

Grzegorz Walijewski w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej przekazał, że bardzo ładną, słoneczną pogodą będziemy cieszyć się do środy.

Będziemy cały czas skąpani w słońcu, dzięki Patrycji, czyli układowi wysokiego ciśnienia, który do nas dotarł - poinformował.

Patrycja będzie się miała dobrze, będzie słabła w weekend bardzo powoli, a mocniej odczujemy to dopiero w środę w godzinach popołudniowych, kiedy dojdzie do przemodelowania pogody. Niż, który kręci się nad północno-zachodnią Europą, wkroczy na teren Polski, stworzy front atmosferyczny. Będą opady i burze, ochłodzi się - wyjaśnił.

Nad morzem temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 stopni Celsjusza. W pozostałej część kraju do 21 stopni, jedynie na Mazowszu 22 stopnie Celsjusza.

Od weekendu znów będzie cieplej

Taka aura - jak zapewnił Walijewski - nie potrwa jednak zbyt długo, "tylko właściwie 2-3 dni".

Wstępne prognozy mówią, że od soboty wróci bardziej letnia aura. Będzie napływać cieplejsze powietrze - powiedział. Początkowo około 24-26 stopni Celsjusza, ale już w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie 29 stopni Celsjusza, a w poniedziałek może gdzieś pojawić się nawet 30 stopni Celsjusza - dodał.

Podkreślił, że do końca kalendarzowego lata (do 23 września) ma być w Polsce letnia aura.