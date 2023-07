Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one w 10 województwach. Dotyczą niemal całego woj. podkarpackiego, południowej części woj. lubelskiego oraz dwóch południowych powiatów woj. małopolskiego.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem w 10 województwach / Wojtek Jargiło / PAP

Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu wynoszące od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek od godz. 14 do ok. godz. 20.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem IMGW wydało dla woj. świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, opolskiego, lubelskiego, południowej części woj. podlaskiego, dolnośląskiego i łódzkiego oraz centralnej i południowej części woj. mazowieckiego.

W tych miejscach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Alerty na tym obszarze obowiązują w poniedziałek od godz. 12 do godz. 18.

W prawie całym kraju (poza częścią woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego) do poniedziałku do godz. 20.00 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.

Początek tygodnia nadal upalny

"W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Na południu opady mogą być bardziej intensywne, z natężeniem umiarkowanym i silnym. W centrum i na wschodzie kraju w sumie może spaść do 35, a na południu i południowym wschodzie do 45 litrów deszczu na metr kw. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni na północy kraju i na Podhalu do 33 na południu" - mówi Dorota Pacocha z IMGW-PIB. D

Nad morzem będzie około 22 stopni C.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni C. na Pomorzu do 19 st. C. na Podkarpaciu.

Burze nad Małopolską. Ewakuowano uczestników festiwalu w Jabłonce

W niedzielę wieczorem burze przeszły nad Małopolską. W Jabłonce koło Nowego Targu konieczna była ewakuacja około tysiąca uczestników festiwalu. Porywisty wiatr przewrócił też dmuchaną zjeżdżalnię dla dzieci. Na szczęście nikt nie został ranny. Dzieci zostały przebadane przez ratowników medycznych.

Strażacy z Małopolski sprawdzili także obozy harcerskie w Lipnicy i Łapszem Niżnem.