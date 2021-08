Dziś przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić praktycznie w całym kraju - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest na północnym wschodzie oraz na południu kraju. Najcieplej będzie na Roztoczu, tam 24 st. C.

/ Pixabay

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogoda będzie zbliżona do tej, która występowała w poniedziałek.

Początkowo większe zachmurzenie miejscami będzie występowało jedynie na południu, zaś na pozostałym obszarze zza chmur będzie wyglądało słońce.



W ciągu dnia spodziewamy się rozwoju zachmurzenia kłębiastego, rozwoju występowania przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju oraz burz. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest na północnym wschodzie oraz na południu Polski. Tam w ich trakcie będą występowały opady deszczu do 15 mm i porywy wiatru do 65 km/h - powiedział synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.



W najcieplejszym momencie dnia temperatury wyniosą od 19 st. C nad samym morzem, 20-21 st. C na północy, 22 st. C na południu, 23 st. C na zachodzie, zaś najcieplej będzie na Roztoczu, tam termometry mogą pokazać 24 st. C.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W centrum i na północnym wschodzie wystąpią przejściowe rozpogodzenia. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, na południu kraju gdzieniegdzie mogą pojawić się burze. Na północy kraju opady występować będą tylko początkowo. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 10 mm, a lokalnie do 20 mm.

Nad ranem miejscami na północy utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna wyniesie od 10 st. C, 12 st. C w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie do 12 st. C, 15 st. C na pozostałym obszarze. Najchłodniej będzie na Kaszubach - około 9 st. C.

Synoptycy prognozują wiatr słaby zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.



Prognoza pogody na środę

W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, punktowo z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 20 mm.



Termometry pokażą od 22 st. C do 25 st. C, chłodniej miejscami na południu, wybrzeżu i północnym wschodzie od 18 st. C do 20 st. C.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, jedynie na północnym zachodzie powieje z północnego wschodu. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/h.