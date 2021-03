Kapryśnej aury ciąg dalszy. We wtorek pochmurno, miejscami z opadami deszczu, ale i śniegu. Na termometrach kilka stopni na plusie. Jednak silny, porywisty wiatr będzie wzmagać uczucie zimna.

We wtorek czeka nas kolejny pochmurny dzień z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w górach. Wiatr zrobi się bardziej porywisty, w górach osiągać będzie ponad 70 km/h, przez co niższa będzie temperatura odczuwalna - prognozuje dla PAP rzecznik i synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Lokalnie mogą występować słabe burze. Jak dodaje Walijewski, spodziewać należy się deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej - opad podobny do gradu, ale mniej zbity - a w górach śniegu.

Wysoko w Sudetach i Bieszczadach możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne. Spadnie od 5 do 15 cm śniegu, miejscami nawet do 20-25 cm. W górach wiatr będzie przekraczać 100 km/h.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 4 do 8 stopni Celsjusza, a nad morzem ok. 2-3 stopni. Odczuwalna temperatura będzie niższa ze względu na wiatr, który we wtorek przybierze na sile, osiągając do 60 km/h na nizinie, a górach - powyżej 70 km/h

Ciśnienie jest zbliżone do optymalnego i będzie rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 1009 hPa na Podkarpaciu do 1015 hPa na zachodnim Pomorzu. Biomet pozostanie niekorzystny. Możemy odczuwać ból głowy, senność, znużenie i spowolnienie reakcji.