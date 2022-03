Nadeszła wiosna! Synoptycy zapowiadają, że najbliższe dni będą bardzo ciepłe. Nad morzem termometry pokażą 9 st. C, w centrum kraju 14 st. C, a na południowym zachodzie nawet do 17 st. C. Prawie w całej Polsce niebo będzie bezchmurne.

Bocian przyleciał już do Osowa koło Drezdenka. / Lech Muszyński / PAP W czwartek w przeważającej części kraju niebo będzie bezchmurne, tylko na wschodzie kraju może wystąpić małe i umiarkowane zachmurzenie. Rano na północy lokalnie mogą wystąpić zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, także marznące. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 13 stopni w centrum i 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni i północny, nad morzem zachodni, na północnym zachodzie zmienny. Noc z czwartku na piątek. Jaka będzie pogoda? Noc będzie bezchmurna, tylko na północy i wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w Bieszczadach synoptycy prognozują duże zachmurzenie. Tam w drugiej części nocy możliwe są też słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie miejscami mogą wystąpić mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m, na pozostałym obszarze kraju mgły ograniczające widzialność do 500 m. "Temperatura minimalna od -1 do 3 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -5 stopni. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, na południu zmienny" - prognozują synoptycy. Bociany przyleciały do Polski. Zobacz zdjęcia (8 zdjęć)







Prognoza pogody na piątek Synoptycy prognozują, że w piątek zachmurzenie będzie małe, a na południu i wschodzie umiarkowane. W Bieszczadach zachmurzenie początkowo będzie duże. Wystąpią tam także słabe opady deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie rano lokalnie mogą pojawić się zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Termometry pokażą od 9 stopni nad morzem i na południowym wschodzie, 12 stopni na północnym wschodzie, 14 stopni w centrum, do 16 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.