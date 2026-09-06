Skandal w Utrechcie. Nie dokończyli meczu ligi holenderskiej

RMF24

Mecz holenderskiej ekstraklasy pomiędzy Utrechtem a Go Ahead Eagles został w sobotę przerwany – kibice odpalili fajerwerki i rzucali kubki na murawę. Spotkanie zostanie dokończone we wtorek, ale już bez udziału publiczności.

Do momentu incydentów, w 63. minucie, goście prowadzili 3:1. Sędzia najpierw przerwał grę po wystrzeleniu z widowni fajerwerków w kierunku boiska, a następnie wznowił zawody. Jednak kibice rzucili wtedy kubki na murawę, co spowodowało ostateczne przerwanie meczu.

Federacja holenderska (KNVB), po konsultacjach z władzami miasta Utrecht, postanowiła, że pozostała część meczu zostanie rozegrana we wtorek o godz. 14.00 bez udziału publiczności.

FC Utrecht wydał oświadczenie

FC Utrecht opublikował oświadczenie, w którym zdystansował się od winnych fanów.

„To, co miało być pięknym wieczorem piłkarskim, kończy się w tak straszny sposób. W szczególności rzucanie fajerwerków w kierunku boiska jest niedopuszczalne i stanowi zagrożenie dla zawodników, pracowników oraz kibiców” – napisał w komunikacie dyrektor generalny klubu Edo Keuning.

„Dysponujemy nagraniami i dołożymy wszelkich starań, aby zidentyfikować sprawców i podjąć odpowiednie działania” – zapewnił.

Drugi przerwany mecz w Eredivisie

To już drugi raz w tym sezonie, kiedy mecz Eredivisie został przerwany z powodu fajerwerków. Dwa tygodnie temu siedem osób odniosło obrażenia, gdy kibice Feyenoordu rzucali racami w stronę sympatyków SC Cambuur. Spotkanie zostało dokończone.