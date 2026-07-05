RMF24

Nie milkną echa czerwonej kartki, jaką zobaczył w meczu 1/16 finału mistrzostw świata z Bośnią i Hercegowiną amerykański piłkarz Folarin Balogun. Piłkarska federacja FIFA ogłosiła w niedzielę, że zawiesza karę wykluczenia z najbliższego meczu napastnikowi. Podziękowania federacji natychmiast złożył prezydent USA Donald Trump. „Dziękuję za zrobienie tego, co słuszne i odwrócenie wielkiej niesprawiedliwości!” - napisał amerykański przywódca w mediach społecznościowych.

FIFA w oświadczeniu opublikowanym na swoich stronach podkreśliła, że automatyczna kara zawieszenia na jeden mecz dla napastnika USA została zawieszona na okres jednego roku. W efekcie, mimo otrzymanej czerwonej kartki, najlepszy strzelec zespołu gospodarzy na mundialu będzie mógł zagrać w poniedziałkowym meczu 1/8 finału z Belgią.

Trump i Biały Dom reagują na decyzję FIFA

Niedługo potem Donald Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social wpis z podziękowaniami dla federacji rządzonej przez Gianniego Infantino, z którym łączą go bliskie stosunki. „Dziękuję FIFA za zrobienie tego, co słuszne i odwrócenie wielkiej niesprawiedliwości!” - napisał Trump.

Wpis podało dalej konto Białego Domu na X, z dopiskiem: „USA! USA! USA!”.

Sprawa ma podwójne dno. Według angielskiego dziennikarza Bena Jacobsa z talkSPORT, decyzja została podjęta po bezpośredniej interwencji Białego Domu. Zdaniem Yahoo Sport, federacja zaprzeczyła tym doniesieniom, twierdząc, że o zawieszeniu kary dla napastnika AS Monaco zdecydował niezależny komitet dyscyplinarny.

Kontrowersje wokół czerwonej kartki dla piłkarza USA

Kara dla strzelca trzech goli w trzech meczach na tegorocznym mundialu - który nieumyślnie nastąpił korkami na kostkę Bośniaka Tarika Muharemovicia - spowodowała wielkie wzburzenie wśród amerykańskich komentatorów i polityków, rodząc nawet oskarżenia o oszustwa i „ustawianie” turnieju przez sędziów. Do sprawy odniósł się też wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio, który, pytany przez dziennikarzy, ocenił że amerykańska kadra została „wyrolowana” (screwed) przez sędziego i stwierdził, że powinna istnieć możliwość odwołania się od decyzji.

Balogun, urodzony w Nowym Jorku, lecz wychowany w Wielkiej Brytanii syn nigeryjskich imigrantów budzi kontrowersje polityczne także z innego względu: obywatelstwo USA posiada bowiem tylko dzięki prawu ziemi, które Trump próbował ograniczyć. Jak jednak uznał Sąd Najwyższy, jego dekret w tej sprawie był niezgodny z konstytucją.