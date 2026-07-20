RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kibice zatrzęśli Hiszpanią. Sejsmografy zarejestrowały trzy fale radości

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (20:04)

Finałowy mecz mundialu przejdzie do historii nie tylko ze względu na sportowe emocje. Hiszpańskie sejsmografy zarejestrowały aż trzy wyraźne wstrząsy w trakcie spotkania, wywołane reakcjami milionów kibiców. To dowód na to, że piłka nożna potrafi poruszyć cały kraj.

Kibice zatrzęśli Hiszpanią. Sejsmografy zarejestrowały trzy fale radości
Kibice świętujący zwycięstwo Hiszpanii, fot. David Arjona /PAP/EPA

W niedzielny wieczór oczy całego świata zwrócone były na stadion, gdzie Hiszpania walczyła o mistrzostwo świata w piłce nożnej. Jak poinformowała hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC), emocje sięgnęły zenitu do tego stopnia, że... ziemia w Hiszpanii zadrżała. Sejsmografy rozmieszczone w różnych częściach kraju zarejestrowały trzy wyraźne szczyty aktywności sejsmicznej, które zbiegły się z kluczowymi momentami meczu.

Gol, VAR i końcowy gwizdek

CSIC precyzuje, że pierwsze „trzęsienie” nastąpiło po golu Ferrana Torresa. Kolejne – po kontrowersyjnej sytuacji, kiedy to VAR ostatecznie nie uznał bramki. Największy wstrząs wywołał jednak końcowy gwizdek, który przypieczętował zwycięstwo Hiszpanii nad Argentyną 1:0 i dał jej drugi w historii tytuł mistrza świata.

To nie pierwszy przypadek, gdy piłkarskie emocje dosłownie wprawiły kraj w drżenie. Podobne zjawisko miało miejsce podczas meczu Hiszpanii z Anglią na Euro 2024, szczególnie w Madrycie i Barcelonie. Wówczas tłumy zgromadzone na Plaza de Colón i Plaza Catalunya wywołały wyraźne wstrząsy po golach Nico Williamsa i Mikela Oyarzabala.

Hiszpańska reprezentacja sięgnęła po drugi tytuł mistrza świata, powtarzając sukces z 2010 roku. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Hiszpania trzęsienie ziemi

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: