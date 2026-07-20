Kibice zatrzęśli Hiszpanią. Sejsmografy zarejestrowały trzy fale radości

RMF24

Finałowy mecz mundialu przejdzie do historii nie tylko ze względu na sportowe emocje. Hiszpańskie sejsmografy zarejestrowały aż trzy wyraźne wstrząsy w trakcie spotkania, wywołane reakcjami milionów kibiców. To dowód na to, że piłka nożna potrafi poruszyć cały kraj.

W niedzielny wieczór oczy całego świata zwrócone były na stadion, gdzie Hiszpania walczyła o mistrzostwo świata w piłce nożnej. Jak poinformowała hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC), emocje sięgnęły zenitu do tego stopnia, że... ziemia w Hiszpanii zadrżała. Sejsmografy rozmieszczone w różnych częściach kraju zarejestrowały trzy wyraźne szczyty aktywności sejsmicznej, które zbiegły się z kluczowymi momentami meczu.

Gol, VAR i końcowy gwizdek

CSIC precyzuje, że pierwsze „trzęsienie” nastąpiło po golu Ferrana Torresa. Kolejne – po kontrowersyjnej sytuacji, kiedy to VAR ostatecznie nie uznał bramki. Największy wstrząs wywołał jednak końcowy gwizdek, który przypieczętował zwycięstwo Hiszpanii nad Argentyną 1:0 i dał jej drugi w historii tytuł mistrza świata.

To nie pierwszy przypadek, gdy piłkarskie emocje dosłownie wprawiły kraj w drżenie. Podobne zjawisko miało miejsce podczas meczu Hiszpanii z Anglią na Euro 2024, szczególnie w Madrycie i Barcelonie. Wówczas tłumy zgromadzone na Plaza de Colón i Plaza Catalunya wywołały wyraźne wstrząsy po golach Nico Williamsa i Mikela Oyarzabala.

Hiszpańska reprezentacja sięgnęła po drugi tytuł mistrza świata, powtarzając sukces z 2010 roku.