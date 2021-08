XXI Kongres Public Relations odbędzie się w dniach 16 i 17 września w Rzeszowie. To największe wydarzenie branży, które co roku gromadzi ekspertów public relations, m.in. dyrektorów agencji PR, rzeczników prasowych, a także przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich.

XXI Kongresu Profesjonalistów Public Relations we wrześniu w Rzeszowie

Ostatni rok spowodował dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi związane z zabezpieczeniem wizerunku, a w tym z ochroną przed hejtem. Wymusił dokładniejszą analizę otoczenia. Spotkania takie jak Kongres są płaszczyzną wymiany myśli i dyskusji o trendach, narzędziach i kierunkach zmian. Po raz kolejny w Rzeszowie będziemy mogli podzielić się doświadczeniami - mówił Dariusz Tworzydło, Prezes firmy Exacto i pomysłodawca oraz organizator Kongresu.

Tematy przewodnie tegorocznej edycji Kongresu to digital PR, hejt oraz zarządzanie kryzysem w sieci. Te zagadnienia zostały wskazane w badaniach przez samych zainteresowanych, jako najbardziej aktualne i pożądane. Rozwój technologii i zmiany w obszarze komunikacji, wymogły na ekspertach ciągłą aktualizację posiadanej wiedzy. Specjaliści i eksperci podzielą się z uczestnikami Kongresu przydatnymi informacjami i radami. Wśród prelegentów znalazł się m. in. Przemysław Przybylski, Rzecznik Prasowy Credit Agricole, który opowie o funkcjonalności Google My Business jako nowoczesnym narzędziu komunikacji w ramach digital PR. Marcin Domagała, Video Marketing Manager OTOMOTO TV i Bartosz Staniszewski, prezes Branfeed wystąpią z prelekcją "Jak pandemia wymusiła kreatywność, czyli przekuwanie kryzysu w sukces. Krótka historia pewnego formatu na kanale YouTube marki OTOMOTO".

Pandemia Covid-19 spowodowała intensyfikację aktywności w sieci, zarówno w kontekście firm, jak i ich klientów. Otworzyło to nowe możliwości jeśli chodzi o strategie marketingowe czy budowanie wizerunku, ale może też prowadzić do kryzysu i utraty zaufania klientów. W takiej sytuacji kluczowe jest wdrożenie odpowiednich procedur. Adekwatna reakcja może zakończyć kryzys lub przynajmniej zminimalizować jego skutki. Umacnia ona zaufanie i lojalność klientów względem marki oraz sprzyja budowaniu długoterminowej relacji. Paneliści zmierzą się z tym tematem m.in. w prelekcji "Zarządzanie wizerunkiem w trakcie zmian zachodzących w organizacji", z którą wystąpi Dominik Modrzejewski, PR Director w GOG.com czy podczas debaty "Hejt - zjawisko powszechne. O niełatwej sztuce (nie)reagowania".

Pandemia Covid-19 spotęgowała i przyspieszyła zmiany w obszarze komunikacji. W marcu 2020 r. firmy, organizacje, a także specjaliści branży PR musieli wykazać się intuicją i dużą elastycznością. To pokazało jak ważne jest przygotowanie i dostosowanie się do zachodzących przemian w kontekście utrzymania wizerunku i jego modelowania - podsumował Dariusz Tworzydło.

Wśród tegorocznych ekspertów znaleźli się także Anna Jadwiga Orzech, Rzeczniczka Prasowa Fundacji WOŚP oraz Dariusz Rosiak, Dziennikarz Roku 2020 w konkursie Grand Press.

Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na stronie wydarzenia.