Od 17 do 19 października Kraków stanie się sercem polskiego ratownictwa medycznego. W tych dniach w stolicy Małopolski odbędzie się 12. Kongres Ratowników Medycznych. Hasłem tegorocznego wydarzenia jest "Wiedza - Decyzja – Odpowiedzialność".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informują organizatorzy, Kongres Ratowników Medycznych to nie tylko prestiżowe i najważniejsze w roku wydarzenie branżowe, ale i platforma wymiany doświadczeń, innowacji i idei, które wyznaczają kierunki rozwoju ratownictwa medycznego na nadchodzące lata.

Organizowany cyklicznie Kongres przyciąga najlepszych specjalistów z kraju. Tak będzie i tym razem. Kluczowe punkty programu to sesja poświęcona aspektom prawnym w ratownictwie medycznym, farmakologii, pediatrii.

Kongres nieprzerwanie stawia na najwyższą jakość merytoryczną i praktyczną. Dyskusje poprowadzą czołowi eksperci, a swoistą wisienką na torcie będzie wykład doktora Andrzeja Machalicy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, legendy polskiego ratownictwa medycznego.

Kiedy powstanie samorząd?

W tegorocznej edycji organizatorzy chcą szczególny nacisk położyć na formalno-prawną przyszłość medycyny ratunkowej. Ratownicy zaangażowani w tworzenie samorządu zawodowego ze sceny i w kuluarach zdradzą plany na najbliższe lata.

Kacper Mazurkiewicz jest jednym z ojców chrzestnych samorządu, podaje konkretne terminy powstania nowej instytucji. "Wybory do samorządu planujemy na przełomie listopada i grudnia. Od zakończenia wyborów Minister Zdrowia zgodnie z ustawą ma 60 dni na zwołanie pierwszego zjazdu. W mojej ocenie bardzo prawdopodobne jest, że samorząd powstanie w pierwszym kwartale 2025" - uściśla.

Najpilniejsze zadania, które samorząd będzie miał do rozwiązania natychmiast, są od dawna znane. Dotyczą m. in. doskonalenia zawodowego, powrotu do wykonywania zawodu ratowników po dłuższej przerwie, posiadania przez najmłodszych ratowników medycznych prawa do wykonywania zawodu.

"Kolejny rocznik ratowników medycznych, którzy ukończyli studia licencjackie, zmaga się z tym, że formalnie nie może pracować w zawodzie. Trzeba się z tym uporać, to sprawy pilne, warto je przedyskutować na ogólnym forum. Kongres jest na to doskonałym miejscem" - dodaje Mazurkiewicz.

Współczesne wyzwania ratownictwa medycznego

O wyzwaniach i tematach trudnych będzie mowa podczas sesji pod patronatem Zakładu Ratownictwa Medycznego, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do tematów trudnych zaliczono tym razem farmakologię, pediatrię i rozcieńczanie leków. Dlaczego akurat taki zestaw?

"Farmakologia nieustannie się zmienia i rozwija. Pojawiają się coraz to nowe wytyczne, nowe pomysły stosowania leków, nowe specyfiki wchodzą na rynek. Aktualizacja wiedzy w tym obszarze jest niezbędna. Warto też te nawet najprostsze rzeczy sobie przypominać, bo czasami rutyna wprowadza nas na manowce i łatwo wtedy popełnić błąd" - zaznacza dr n.med. Jacek Wawrzynek z Zakładu Ratownictwa Medycznego, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach .

Z kolei mali pacjenci budzą również pewne obawy u ratowników. Zaś rozcieńczanie leków jest od pewnego czasu swoistą samowolką.

"Sprawdziłem, że na 30 ratowników jest 31 pomysłów jak rozcieńczyć leki. Faktycznie brakuje wspólnej linii postępowania w przypadku wielu leków. Będziemy zatem analizować te wątki" - mówi dr Wawrzynek.

Kilka wykładów będzie z obszaru psychiatrii. Coraz więcej bowiem interwencji zespoły otrzymują w związku z zaburzeniami psychicznymi pacjentów. Organizatorzy zadbali zatem o to, aby udało się porozmawiać m.in. o próbach samobójczych dzieci, będzie również wykład o tym jak rozmawiać z pacjentami, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne.

Nowe standardy i wytyczne

Podczas 12. edycji Kongresu nie może zabraknąć również wykładów o aktualnych najnowszych wytycznych zawodowych oraz standardach, które wpływają na codzienną pracę ratowników medycznych.

Wśród poruszanych tematów znajdzie się m.in.: stwierdzenie zgonów. W 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, na mocy których ratownicy medyczni są uprawnieni do stwierdzenia zgonu pacjenta, jeżeli dojdzie do niego w trakcie akcji medycznej.

"Problemy z oględzinami zwłok na miejscu zdarzenia z punktu widzenia ratownika stwierdzającego zgon"; "Ratownik medyczny na miejscu popełnienia przestępstwa"; "Stwierdzanie zgonu przez kierownika ZRM - czy nasze obawy były słuszne" - to tylko kilka tytułów wykładów poświęconych tematyce prawnej w zawodzie ratownika medycznego.

/ Materiały prasowe

Warsztaty i wydarzenia towarzyszące

Podczas Kongresu odbędą się także praktyczne warsztaty, w których uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności, korzystając z najnowszych symulatorów medycznych. Wśród planowanych wydarzeń warto wyróżnić:

Podejmij wyzwanie! Zostań dyspozytorem medycznym!

Zakładanie i pielęgnacja dostępów do przewodu pokarmowego

Ratunkowa wentylacja mechaniczna od A do Z

MASCAL - jak ujarzmić chaos?

Ratownicy godni zaufania

Ratownicy mają teraz dobry czas. To najmłodsza grupa zawodowa w ochronie zdrowia, ale jakże wpływowa i znacząca. Badania opinii społecznej wykazują, że ratownik medyczny pod kątem zaufania społecznego jest na drugim miejscu, wyżej w tej hierarchii są tylko strażacy.

Różnica w punktach jest symboliczna, wynosi niecałe pół punktu! To oznacza, że zawód ratownika jest coraz bardziej widoczny, że społeczeństwo już wie, że są to osoby kompetentne, pomocne i świetnie wyszkolone.

Jak ten potencjał zdwoić, a nie zaprzepaścić - można będzie przedyskutować podczas sesji pt. "Pozamedyczne aspekty pracy ratowników medycznych".

Organizatorem 12. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych jest ZiZ Centrum Edukacji a współorganizatorem Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Więcej informacji na temat kongresu można znaleźć na stronie www.ratownicymedyczni.com

Kongres odbędzie się 17-19 października 2024 w Auditorium Maximum w Krakowie.