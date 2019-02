Policja szuka sprawców kradzieży z włamaniem do bankomatu w Łagowie Lubuskim w pow. świebodzińskim. Przestępcy wysadzili urządzenie nad ranem i zabrali z niego kasetki z gotówką – poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Złodzieje okradli bankomat w Łagowie Lubuskim / Pixabay

Złodzieje wzięli na celownik bankomat przy jednym z marketów. Do środka dostali się sposobem na tzw. wybuch. Z ustaleń policji wynika, że do kradzieży doszło około czwartej nad ranem. Na razie policja nie podaje, ile pieniędzy znajdowało się w zrabowanych kasetkach.

Maludy przekazał, że śledczy przeprowadzili dokładne oględziny miejsca przestępstwa, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne i materiały z monitoringu.



Nie są to łatwe sprawy do rozwiązania, ale przestępcy nie mogą czuć się bezkarni. W lutym zeszłego roku w wyniku dużej akcji lubuska policja i CBŚP rozbiły dwie grupy przestępcze specjalizujące się w wysadzaniu i okradaniu bankomatów. Sąd aresztował wówczas osiem osób - zaznaczył Maludy.



Dodał, że kradzież z włamaniem do bankomatu to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat więzienia.



Informację o wysadzeniu bankomatu w Łagowie zamieściła na swoim portalu "Gazeta Lubuska".