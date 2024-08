23-letnia mieszkanka Skierniewic zginęła w wypadku na quadzie. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja w Giżycku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło wieczorem we wsi Szymonka między Giżyckiem a Mikołajkami.



Policjanci ustalili, że quadem jeździli 23-letnia kobieta i 24-letni mężczyzna. Z relacji tego mężczyzny wynika, że pojazdem kierowała kobieta, która uderzyła w drzewo i zginęła na miejscu. Teraz weryfikujemy wersję przedstawianą przez mężczyznę, który w tym zdarzeniu nie odniósł poważniejszych obrażeń - poinformowała oficer prasowa policji w Giżycku Iwona Chruścińska.



Jak powiedziała, policjanci będą weryfikować prędkość, z jaką para jechała quadem i to, czy rzeczywiście pojazdem kierowała kobieta.



Szymonka to malownicza wieś, przez którą przebiega wąska i kręta droga powiatowa łącząca Mikołajki z Giżyckiem. Droga jest osłonięta drzewami. Zwykle latem panuje tam spore natężenie ruchu, bo to najkrótsza droga łącząca dwa mazurskie miasta.