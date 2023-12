Ceremonia losowania grup Euro 2024 nie potoczyła się tak, jak chciałaby UEFA. Wydarzenie zostało kilkukrotnie zakłócone przez dźwięki rodem z filmu pornograficznego. Żart z Unii Europejskich Związków Piłkarskich zrobił sobie youtuber.

Były duński piłkarza Brian Laudrup w trakcie losowania / FILIP SINGER / PAP/EPA

Nagranie jęczącej kobiety pierwszy raz przeszkodziło w przeprowadzeniu losowania po tym, jak Szwajcaria została wybrana do tej samej grupy co Szkocja, Węgry i Niemcy. Wywołało to zakłopotanie losujących i uśmiechy części uczestników imprezy. Wyglądało na to, że nikt nie wiedział, co zrobić, by dźwięki ustały.

Gospodarz ceremonii, zastępca sekretarza generalnego UEFA Giorgio Marchetti, próbował uspokoić sytuację, mówiąc, że na sali pojawił się jakiś hałas. Teraz ucichł. Jest już cisza - mówił, ale w kolejnych minutach niecodzienne dźwięki znów przeszkadzały w losowaniu.

Trener reprezentacji Anglii Gareth Southgate, który uczestniczył w ceremonii, przyznał, że słyszał na sali coś dziwnego. Wydaje się, że to jakiś żart, ale trudno ostatecznie stwierdzić co to było - podkreślił.

Okazało się, że za całą akcją stoi brytyjski youtuber Daniel Jarvis. Prankster na platformie X (dawniej Twitter - przyp. RMF FM) przeprowadził transmisję na żywo z hotelu, gdzie przeprowadził całą akcję.