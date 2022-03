Ukraińska kolej poinformowała w czwartek na Telegramie, że od tej chwili wszystkie pociągi ze wschodu na zachód Ukrainy będą ewakuacyjne.

Uchodźcy z Ukrainie na dworcu w Chełmie / Bartlomiej Wojtowicz / PAP/EPA

Pierwszeństwo w korzystaniu z tych pociągów mają kobiety, dzieci i ludzie starsi.

Pasażerowie, którzy muszą opuścić strefy walk będą to mogli zrobić za darmo.

Tylko z Kijowa ma odjechać dziś 46 pociągów, nocny wybuch nie uszkodził tam linii kolejowej. Większość kursów będzie zmierzać do zachodniej Ukrainy - do Lwowa, Użohrodu, Truskawca czy Kamieńca Podolskiego, ale wieczorem zaplanowano też dwa bezpośrednie połączenia Kijów - Warszawa, jeden z pociągów przewiezie niepełnosprawne dzieci.

Sporo odjazdów planowanych jest też z bombardowanego Charkowa, pięć z Zaporoża, w tym Mariupolu.

Dziś także 11 pociągów ewakuacyjnych ze Lwowa przyjedzie do Polski, jeden pojedzie do Hrubieszowa, jeden do Chełma - pozostałe do Przemyśla.

Według najnowszych danych straży granicznej do tej pory Polska przyjęła 575,100 uchodźców z Ukrainy. Tylko wczoraj ukraińsko-polska granicę przekroczyło 95 tysięcy ludzi.