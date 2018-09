To była już siódma edycja biegu Poland Business Run. Dzięki biegaczom, współorganizatorom, sponsorom, partnerom, wolontariuszom i kibicom udało się ustanowić kolejne rekordy. W całej Polsce pobiegło z 22 475 zawodników z 1542 firm, dzięki czemu udało się zebrać 1 773 574,44 zł na pomoc osobom z niepełnosprawnościami narządu ruchu.

/ Monika Kamińska / RMF FM

W środę podczas uroczystej Gali Finałowej Poland Business Run 2018 w Filharmonii Krakowskiej świętowano zakończenie kolejnej, siódmej edycji biegu.

Wśród wyróżnionych znalazło się wpierające te charytatywną inicjatywę radio RMF FM.

/ Monika Kamińska / RMF FM

Zebrana w tym roku kwota w wysokości 1 773 574,44 zł pomoże kilkudziesięciu podopiecznym Fundacji Poland Business Run.

Miasta, w których odbyły się dziś charytatywne biegi to Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Lublin i Rzeszów.

/ Monika Kamińska / RMF FM



Punktualnie o godzinie 10:30 w charytatywnej sztafecie w 9 miastach wystartowało ponad 23,6 tys. biegaczy. Biegli w zdrowiu, w radości. Robili coś dla siebie, ale biegli również z tą ideą, myśląc o tym, że są w stanie pomóc osobom, które nie miały tyle szczęścia w życiu - mówiła o uczestnikach biegu Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Nawet nie chcę myśleć, ile to będzie godzin rehabilitacji, zakupionych protez, pionizatorów. To będzie kawał sprzętu, który pomoże naszym beneficjentom wrócić do codziennego aktywnego życia, do normalności - tłumaczyła.

Od początku istnienia projektu, dzięki mobilizacji biegaczy z polskich firm i korporacji, udało się zmienić życie 350 osób, które potrzebowały kosztownych protez, sprzętu medycznego i kompleksowej rehabilitacji.