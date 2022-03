To niezwykła historia miłości ludzi do zwierząt. Ukraińska rodzina uciekająca przed wojną zabrała ze sobą swojego starszego, dużego psa. 17 kilometrów przed granicą z Polską zdecydowali się iść pieszo. Kiedy pies nie miał już sił - upadał. Właściciel brał go wtedy na ramiona i niósł.