Za oknem coraz cieplej. Jeśli marzy Ci się odrobina chłodu w te najgorętsze dni, sprawdź polecane klimatyzatory. Modele split są sprzedawane wraz z usługą montażu. Zerknij, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Energooszczędny i nowoczesny klimatyzator split Gorenje Pandora

Klimatyzator split Pandora AST-12UW4RVETE00A to prawdziwe połączenie stylu, technologii i efektywności. W swoim minimalistycznym i nowoczesnym designie kryje się silnik o mocy 3,5 kW, co zapewnia Ci wydajne chłodzenie nawet w najgorętsze dni. Ten model jest wyposażony w technologię inwertera, która automatycznie dostosowuje prędkość chłodzenia do aktualnej temperatury, co przekłada się na większą efektywność energetyczną i dłuższą żywotność urządzenia.

Pandora AST-12UW4RVETE00A wykorzystuje technologię czystego powietrza, która nie tylko zwiększa jakość powietrza, ale również eliminuje alergeny i bakterie, tworząc zdrowsze środowisko. W dodatku, w tej ofercie model jest dostarczany z usługą montażu, co pozwala Ci cieszyć się jego zaletami bez konieczności martwienia się o instalację.

Energooszczędny i prosty w obsłudze klimatyzator Hisense

Następny w naszym zestawieniu, Hisense Split Energy Pro Plus QG25, jest prawdziwym majstersztykiem technologii. Ten model jest wyposażony w technologię inwertera, która nie tylko zapewnia optymalne chłodzenie, ale również pomaga oszczędzać energię. Dzięki swojej mocy 2,5 kW, jest w stanie skutecznie schłodzić pomieszczenia o powierzchni do 25 m², a jego cichy tryb pracy sprawia, że jest idealny do sypialni i biur.

Hisense Split Energy Pro Plus QG25 wykorzystuje również technologię czystego powietrza, aby zapewnić świeże i zdrowe środowisko w Twoim domu.

Wydajny i funkcjonalny klimatyzator Daikin Sensira Siesta

Daikin Sensira Siesta to klimatyzator split, który łączy w sobie wydajność i elegancję. Ten model dysponuje mocą 3,5 kW, co pozwala mu na skuteczne chłodzenie pomieszczeń o powierzchni do 29 m².

Dzięki technologii inwertera, Daikin Sensira Siesta jest niezwykle wydajny energetycznie, a jego cichy tryb pracy sprawia, że idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których cisza jest kluczowa, takich jak sypialnie czy biura. Z funkcją czystego powietrza, ten model zapewnia nie tylko świeże, ale także zdrowe środowisko w Twoim domu.

Niezwykle wydajny i nowoczesny klimatyzator Beko

Beko BEEPGH-120 / BEEPGH-121 to nie tylko klimatyzator, ale również pompa ciepła. Dzięki tej technologii, ten model nie tylko chłodzi, ale także ogrzewa pomieszczenia, co czyni go niezwykle praktycznym urządzeniem przez cały rok. Oferując moc 3,5 kW, Beko BEEPGH-120 / BEEPGH-121 skutecznie radzi sobie z chłodzeniem i ogrzewaniem pomieszczeń o powierzchni do 35 m². Dodatkowo, dzięki technologii inwertera, ten model jest wyjątkowo efektywny energetycznie.

Cicha praca urządzenia sprawia, że idealnie nadaje się do sypialni, biur czy salonów. Technologia czystego powietrza gwarantuje świeże i zdrowe powietrze, a funkcja automatycznego czyszczenia zapewnia łatwość utrzymania urządzenia w czystości. Usługa montażu ułatwia montaż - nie musisz już myśleć o formalnościach i umawianiu innych specjalistów.

Tani klimatyzator Split bez montażu!

Ostatni, ale nie mniej ważny, Whirlpool SPICR309W oferuje wyjątkową moc chłodzenia 2,5 kW w nowoczesnym i eleganckim designie. Podobnie jak Beko BEEPGH-120 / BEEPGH-121, ten model służy również jako pompa ciepła, oferując komfort termiczny przez cały rok. Technologia inwertera zapewnia optymalną wydajność chłodzenia i ogrzewania, podczas gdy cicha praca urządzenia sprawia, że jest idealnym wyborem do każdego pomieszczenia w domu.

Whirlpool SPICR309W nie tylko zapewnia komfortową temperaturę, ale także zdrowe powietrze, dzięki technologii czystego powietrza. Ta oferta dotyczy klimatyzatora bez montażu - będziesz musiał zlecić ją osobno.

