Notowali kilkanaście zwycięstw z rzędu. Niedawno odprawili w Lidze Mistrzów utytułowany włoski klub Cucine Lube Civitanova. Teraz przystępują do fazy play-off Plus Ligi jako główny faworyt do zdobycia mistrzostwa Polski. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ma za sobą znakomitą sezon zasadniczy. Teraz czas na walkę o medale. Walczyć będzie też PGE Skra Bełchatów, której forma faluje oraz Ślepsk Malow Suwałki, który pracą i konsekwencją doszedł do najlepszej ósemki w Polsce. O ligowym sezonie zasadniczy z byłym selekcjonerem reprezentacji, a obecnie ekspertem telewizji Polsat Ireneuszem Mazurem rozmawiał Paweł Pawłowski.

Siedemdziesiąt punktów, 23 wygrane i tylko 3 porażki - to bilans sezonu zasadniczego ZAKSY. Drugi w tabeli Jastrzębski Węgiel ma 56 punktów i o 3 porażki więcej. Ten sezon w Plus Lidze ma zdecydowanego hegemona, a jest nim zespół z Kędzierzyna-Koźla.

"To jest sezon ZAKSY. Niewątpliwie jest to przykład prawidłowości kierowania procesem szkoleniowym. Jednocześnie kierowania zasobem ludzkim, meczem, zawodnikami. Tam wiedzą, na które zespoły skierować tę najważniejszą część zasobu zawodniczego. Jest to sezon perfekcyjnie dostosowany do rzeczywistości pandemicznej i do możliwości techniczno-taktycznych" - mówi w RMF FM Ireneusz Mazur.

ZAKSA to też baza dla siatkarskiej reprezentacji Polski. Niesamowity progres zanotowali m.in. Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek, którzy stali się liderami tej drużyny i będą solidnym wzmocnieniem reprezentacji przed Igrzyskami w Tokio.

"To są z punktu widzenia biologicznego i z punktu widzenia wieku siatkarskiego już siatkarze dojrzali. Trzy lata temu niewątpliwie byli to jeszcze zawodnicy, którzy budowali swoją osobowość i jeszcze nie mieli ugruntowanej pozycji ligowej i w reprezentacji. To był proces ewolucji i wykuwania sobie miejsca w środowiskach klubowych i w reprezentacji. Kaczmarek miał problemy ze zdrowiem, ale wrócił w pięknym stylu. Trochę czasu to trwało zanim wszedł na równy i regularny poziom. Teraz jest coraz bliżej profilu ofensywnego lidera z perspektywą gry w reprezentacji. Kaczmarek i Śliwka są na pewno zawodnikami stanowiącymi oś, wokół której buduje się jakość gry drużyny" - mówi Mazur.

Przed ZAKSĄ, Wartą, Jastrzębiem i Treflem teraz Puchar Polski. Zmagania pucharowe już w ten weekend. Faza play-off w Plus Lidze ruszy 20 marca.