W Ameryce Południowej piłka nożna jest religią. Kibice są w stanie zrobić wiele, by okazać wsparcie ukochanemu zespołowi, szczególnie, gdy rywalizują ze sobą drużyny z jednego miasta, odwieczni rywale, tak jak ma to miejsce w tegorocznym finale Copa Libertadores. Czasem pomysły kibiców przekraczają jednak wszelkie wyobrażenie, tak jak zachowanie matki, która przykleiła do brzucha syna race, by przeszmuglować je na stadion Boca Juniors.

