Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1) wygrał Rajd Nowej Zelandii i zapewnił sobie pierwszy w karierze tytuł mistrza świata. Drugie miejsce w kategorii WRC2 wywalczył Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 Evo)

Rovanpera uzyskał czas 2:48.01,4. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą 34,6 s do Fina wywalczył Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris Rally1), a trzecie Estończyk Ott Tanak (Hyundai I20 Rally1) - strata 48,5 s.



Rovanpera, który w sobotę obchodził 22. urodziny jest najmłodszym kierowcą, który zdobył tytuł mistrza świata. Przed nim był Szkot Colin McRae, który triumfował w 1995 roku mając 27 lat. Rovanpera tytuł wywalczył w swoim 50 starcie w rundzie mistrzostw świata WRC.



Najwyższy laur w sporcie rajdowym wrócił do Finlandii po 20 latach, gdy poprzednio mistrzem świata w 2002 roku był Marcus Groenholm.



"Dziękuję! To wielka ulga. Dobry sezon i wreszcie to mamy. Trochę poczekaliśmy po kilku trudnych rajdach. Dziękuję zespołowi. Przygotowali szybki i niezawodny samochód. I cały czas w nas wierzyli" - powiedział Rovanpera na mecie.



Kajetan Kajetanowicz w klasyfikacji generalnej uplasował się na ósmej pozycji, natomiast w WRC2 był drugi. Wygrał kierowca z Nowej Zelandii Hayden Paddon (Hyundai I20 N Rally2), Polak stracił do niego 2.33,1.



Hayden jednak nie liczy się w walce o zwycięstwo w WRC2, za to Kajetanowicz awansował na drugie miejsce w klasyfikacji swojej kategorii. Do jej lidera Norwega Andreasa Mikkelsena (Skoda Fabia Rally2) traci już tylko 13 pkt.

Polak wystartuje jeszcze w dwóch ostatnich rundach cyklu - w Katalonii i Japonii, gdzie będzie walczył o tytuł.