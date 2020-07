Kolumny autokarów turystycznych ruszyły przez ulice kilku polskich miast m.in. Warszawy, czy Katowic. Branża związana z turystyką domaga się większej pomocy państwa po kryzysie spowodowanym koronawirusem.

Z okolic Stadionu Narodowego w Warszawie wyruszyła kolumna około stu autokarów turystycznych. W planach kierowcy mają przejazd przez stolicę.



Czego się domagamy? Zawieszenia ZUS co najmniej do końca roku, żeby nie generować kosztów. Jak również dopłat do autokarów i leasingu - mówi jeden z protestujących kierowców.



Choć organizatorzy protestu przekonują, że nie chcą sprawiać problemów na drogach to w Warszawie protest oznacza spore utrudnienia.