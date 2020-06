Zakończyły się zapisy do Poland Business Run 2020. Do charytatywnej sztafety w nowej, bezpiecznej formule zapisało się ponad 19 tys. osób. To jak do tej pory rekord frekwencji na bieg wirtualny w Polsce.

Zapisy do Poland Business Run 2020 zakończone. 19 tys. osób pobiegnie, żeby pomóc / materiały prasowe /

Charytatywna sztafeta Poland Business Run zachęca nie tylko przyjaznym dystansem oraz możliwością integracji zespołu w czasie wspólnych treningów i startu, ale przede wszystkim szansą realnej pomocy osobom z niepełnosprawnością ruchową. Bieg odbędzie się już po raz dziewiąty, tym razem w nowej, bezpiecznej odsłonie. 6 września wystartuje w nim ponad 19 tys. osób.



Choć w tym roku organizatorzy musieli dostosować się do panujących warunków i zakazu organizacji imprez masowych, frekwencja uczestników pozytywnie ich zaskoczyła. W nowej formule, polegającej na pokonaniu dystansu w dowolnym miejscu z aplikacją, weźmie udział kilkanaście tysięcy osób. To jak do tej pory rekord, jeśli chodzi o biegi wirtualne w Polsce.



Dystans Poland Business Run 2020, czyli 4 km, wyjątkowo można pokonać w dowolnym miejscu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nie narzucamy trasy, może to być własny ogród, leśna ścieżka lub dobrze znana miejska pętla. Firmy po raz pierwszy mogły zaprosić do udziału swoje oddziały z innych krajów i już wiemy, że 6 września razem z Polską pobiegnie m.in. Słowacja, Holandia, Indie, Anglia czy USA - komentuje Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run, organizator biegu.

W tym roku bieg w nowej formule / materiały prasowe /

Drużyny z całej Polski

Nie tylko biegacze, ale i przedsiębiorstwa przyjęły ze zrozumieniem nowe zasady biegu, mające na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestników. Jedną z najliczniejszych reprezentacji wystawił bank UBS, rejestrując łącznie ponad 100 drużyn z Krakowa, Wrocławia i oddziałów z innych części świata.



Czas na oficjalne słowa wdzięczności w kierunku firm i biegaczy przyjdzie jeszcze w dniu biegu, ale już teraz chcemy zasygnalizować, jak ważne było i jest dla nas wsparcie tak wielu osób. To dzięki nim nasza charytatywna przygoda trwa i mamy szansę zaopiekować kolejnych potrzebujących - mówi Marta Hernik, dyrektor Fundacji Poland Business Run.



Uczestnicy charytatywnej sztafety jak co roku pomogą osobom po amputacjach i ze schorzeniami narządów ruchu. Jednym z beneficjentów Poland Business Run 2020 jest Waldemar Konieczny, 30-latek z Wielkopolski, któremu po 15 latach walki z niewydolnością żylną kończyn dolnych, amputowano najpierw jedną, a potem drugą nogę. Jego celem jest zakup drugiej protezy nogi, a marzeniem uprawianie sportu.



Wraz z początkiem czerwca ruszyła akcja "Pomagam Bardziej", w ramach której można wpłacać datki poprzez drużyny zarejestrowane na bieg. Rok temu udało się w ten sposób zebrać ponad 100 tys. złotych.



Drużynom biegowym, które zachęcą do wpłat przyjaciół, współpracowników czy klientów i zgromadzą najwięcej środków, pod koniec każdego miesiąca przyznamy tradycyjne już Żółte Koszulki Lidera. W tym roku zaprojektowała je specjalnie dla nas łódzka firma Pan Tu Nie Stał - mówi Angelika Hałoń z Fundacji Poland Business Run.



Poland Business Run to sztafeta na dystansie 5x4 km.



Poland Business Run to sztafeta na dystansie 5x4 km / mat.prasowe /

Jak przygotować się do biegu?

Po pierwsze należy zapisać sobie w widocznym miejscu datę zawodów. To powinno zmotywować nas do regularnego treningu. Następnie możemy zaplanować trasę, na której przyjdzie nam się zmierzyć i regularnie na niej trenować. Znając dobrze teren, w dniu zawodów pozwoli nam to dobrze rozłożyć siły i mieć więcej pewności siebie - komentuje lekkoatleta Adam Czerwiński, ambasador Poland Business Run.



By zapewnić biegaczom maksimum bezpieczeństwa, pakiety startowe, a w nich specjalne chusty wielofunkcyjne, mogące służyć także za maseczki, numery startowe i pamiątkowe medale, zostaną przesłane na adres kapitana drużyny lub siedziby firmy.