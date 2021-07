Podatek cukrowy spowodował spadek sprzedaży tanich wódek w najmniejszych butelkach o niemal jedną trzecią - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Podatek cukrowy spowodował spadek sprzedaży tanich wódek w najmniejszych butelkach o niemal jedną trzecią - czytamy "Rz" / \Tytus Żmijewski / PAP

"Jak wynika z danych firmy CMR, w pierwszym półroczu tego roku Polacy kupili mniej alkoholu w opakowaniach do 200 ml, czyli w tzw. małpkach. Największe spadki odnotowały najtańsze, czyste wódki - to niemal 30 proc. ilościowo rok do roku. Sprzedano też mniej wódek smakowych" - pisze "Rz".



"Wartość sprzedaży wszystkich wódek spadła od początku roku o około 6 proc." - mówi gazecie Arleta Charkot, analityk CMR. Dane dotyczą sklepów o powierzchni do 300 m kw., które mają większość rynku. To głównie w nich kupowane są alkohole.

Według dziennika podatek cukrowy uderzył także w rynek napojów. Dla tych gazowanych spadek sprzedaży ilościowej w pierwszym półroczu 2021 r. sięga 20 proc., przy wzroście średnich cen o ok. 36 proc. Wody smakowe zdrożały o jedną trzecią i sprzedano ich 17 proc. mniej. Inne kategorie także mocno tracą - zaznacza dziennik.



"Opłata wymusiła zmiany w strategiach części producentów, podejmujących działania obniżające wielkość płaconego podatku, a tym samym próbę redukcji wzrostu cen" - mówi Tomasz Rydzewski z CMR.



Jak podała gazeta, niektóre firmy zmieniają nawet ofertę, wprowadzając mniejsze opakowania napojów, by wzrost cen nie był tak widoczny.



O co chodzi w podatku cukrowym?

Podatek cukrowy wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku.

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, m.in. opłatę cukrową i związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. małpki.

Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia są zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml małpki wódki 40-procentowej, 2 zł od 200 ml małpki wódki 40-procentowej i 88 gr od 250 ml małpki wina 14-procentowego.

Ustawa zakłada też wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju. Planowanym terminem wejścia w życie ustawy był 1 lipca 2020 roku.

W przypadku niedokonania rzeczonych opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną). Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5 proc.) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5 proc.). Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50 proc. dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a 50 proc. przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.