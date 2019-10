Malowanie "pasków zebry" na krowach chroni jej przed ukąszeniami much. Wyniki doświadczeń japońskich zoologów dowodzą, że metoda ta zmniejsza liczbę ataków much na krowy o ponad połowę.

Natrętne owady to jeden z największych problemów w hodowli bydła na całym świecie. Drażniące owady powodują, że krowy krócej się pasą, mniej jedzą, mniej śpią, a także łączą się w ciasne stada, co stresuje zwierzęta i prowadzi do większej liczby zranień. Szkody wyrządzone przez muchy wynoszą ponad dwa miliardy dolarów tylko w Stanach Zjednoczonych.



Naukowcy pomalowali sześć japońskich krów w czarno-białe paski. Następnie obserwowali je przez trzy dni, robiąc im zdjęcia w wysokiej rozdzielczości w regularnych odstępach czasu, aby policzyć owady na zwierzętach, a także rejestrując wszelkie zachowania odstraszające muchy, takie jak tupanie nogami, trzepanie ogonem i drżenie skóry. Te same krowy obserwowano również przez trzy dni bez pasków.



Efekty były niezwykłe. Okazuje się, że takie barwy ochronne są bardzo skuteczne.