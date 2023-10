Czujesz, że twoja energia gdzieś ucieka i twoje samopoczucie nie jest najlepsze? Zdarzają ci się czasem stany apatii, przygnębienia lub nawet lekko depresyjne? Rano wstajesz z poczuciem zmęczenia? Może myślisz, że „tak już jest”, że to kwestia wieku? Objawy takie dotykają bardzo wielu osób, ale mało kto łączy je z niskim poziomem witaminy B12.

/ Materiały prasowe

Witamina B12 jest bardzo ważna dla naszego zdrowia. Bierze udział w bardzo wielu procesach. Oto najważniejsze z nich:

wspomaga wytwarzanie energii w komórkach, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,

pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,

wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu homocysteiny (aminokwas sprzyjający miażdżycy i szkodliwy dla serca),

poprawia apetyt i ułatwia metabolizm żelaza,

bierze udział w produkcji czerwonych krwinek,

jest ważna dla utrzymania dobrej pamięci, koncentracji oraz zdolności poznawczych (uczenie się),

odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

W pożywieniu jest jej ogólnie niewiele. Można znaleźć jej nieco w produktach mięsnych, rybach, jajkach, mleku i jego przetworach. W pokarmach roślinnych prawie jej nie ma, ale niedobory witaminy B12 nie dotyczą tylko wegan czy wegetarian. Z powodu "nowoczesnego" stylu odżywiania i stosowania antybiotyków, są wręcz powszechne. Kolejną rzeczą są problemy z przyswajaniem B12, opisane w dalszej części artykułu.

Objawy niedoboru

Problem z objawami niedoboru witaminy B12 jest taki, że narastają one bardzo powoli, niekiedy nawet przez kilka lat. Dlatego wiele osób po prostu się do nich przyzwyczaja i myśli, że to naturalna kolej rzeczy wynikająca z wieku lub zmęczenia pracą i stresami. B12 jest ważna dla funkcjonowania układu nerwowego i funkcji psychologicznych. Dlatego u niektórych stopniowo spada odporność psychiczna, uchodzi radość życia, pojawia się depresja, a u innych pojawiają się zaburzenia przewodnictwa nerwowego. W niektórych przypadkach niedobory B12 są stwierdzane w bardzo późnym stadium, kiedy chory trafia do szpitala np. z niedowładem kończyn. Wtedy wymagane jest podawanie tej witaminy w zastrzykach.





Jeżeli występują u ciebie niektóre z poniższych objawów, może to być powód do sprawdzenia, jaki masz poziom witaminy B12 i rozpoczęcia intensywnej suplementacji.





Poza wspomnianymi już objawami, mogą występować także:

chroniczne zmęczenie i brak siły,

zapominanie, łagodne zaburzenia pamięci,

ciągłe poczucie niepokoju, zamartwianie się,

osłabienie wzroku,

zaburzenia poznawcze (problemy z uczeniem się, pamięcią)

mrowienie w rękach i nogach,

zaburzenia równowagi i chodu,

stany depresyjne,

zmiany osobowości, zachowania.





Objawami poważniejszego niedoboru mogą być:

bolesne zajady w kącikach ust,

osłabienie, niekiedy anemia,

utrata smaku i apetytu, chudnięcie,

objawy demencyjne,

utrata czucia głębokiego.

Wiele ciekawych informacji, m.in. o witaminie B12, znajdziesz w broszurce (kliknij na zdjęcie).

/ Materiały prasowe





Problemy z przyswajaniem B12

Wiele osób dba o odpowiednią ilość B12 w pożywieniu lub ją suplementuje. Jednakże, może to dawać fałszywe poczucie załatwienia sprawy. Dlaczego? Wchłanianie B12 z przewodu pokarmowego w dużym stopniu zależy od tego, czy przetrwa ona działanie soków trawiennych. Żołądek wytwarza specjalny enzym, zwany czynnikiem Castle’a, który ma chronić witaminę B12 przed zniszczeniem enzymami trawiennymi. Jeżeli wytwarzanie tego czynnika jest prawidłowe, B12 przetrwa; jeżeli nie - zostanie zniszczona.

To z tego powodu wielu producentów preparatów stosuje bardzo duże porcje B12, żeby choć trochę przetrwało niszczące działanie enzymów trawiennych. I choć na wielu klientach duża porcja B12 w produkcie robi wrażenie i są w stanie zapłacić więcej "bo jest duża dawka", to nadal, mają ciągłe niedobory tej witaminy. Jednakże, mając odpowiednią wiedzę, można mieć więcej za mniej.





Jaką B12 wybrać?

Suplementacja witaminy B12 jest zapewne równie ważna co witaminą D. Oto na co należy zwrócić uwagę przy wyborze produktu z witaminą B12 i, przy minimalnym nakładzie środków, uzyskać maksymalny efekt zdrowotny:

1 - Wybieraj produkt z wysoce przyswajalną formą B12

Witaminę B12 nazywamy kobalaminą. Może mieć ona jednak różne formy, które są lepiej lub gorzej przyswajane przez nasz organizm. Dlatego wybierając produkt z B12 weźmy ten, który będzie miał ją w optymalnej formie metylokobalaminy lub hydroksykobalaminy.

2 - Omijaj żołądek i jelita

Już wiesz, że witamina B12 może nie przetrwać spotkania z enzymami trawiennymi. Dlatego zamiast produktu w tabletkach, płynach czy kapsułkach do połykania, które trafiają do żołądka, wybierz suplement diety w formie tabletek do ssania, kropli lub proszku podjęzykowego, z których B12 wchłonie się już w ustach.

Jeżeli wybierzesz taki produkt możesz przyjmować mniejsze porcje B12 (np. 50 lub 100 mcg dziennie, zamiast 1000 mcg) i mieć świetny efekt.

Przykładami idealnych produktów z metylokobalaminą lub hydroksykobalaminą, które wchłaniają się już w ustach są tabletki do ssania B12 Active!, krople podjęzykowe B12 Forte lub proszek podjęzykowy B12 Liposomalna Forte.

Stosując te produkty masz pewność, że witamina B12 wchłonie się do organizmu i uzyskamy jej odpowiednią porcję dzienną (więcej informacji - kliknij na zdjęcie).

/ Materiały prasowe

Kawa z B12? Czemu nie!

Pijesz kawę aby mieć więcej energii? Pij więc kawę z witaminą B12 i wspomagaj swój metabolizm energetyczny! Jeżeli jesteś osobą ze zdrowym żołądkiem, możesz dodatkowo spożywać B12 np. w pysznej kawie. Jest to świetny pomysł na współdziałanie pobudzającej i ułatwiającej koncentrację kofeiny z witaminą B12 dla układu nerwowego i metabolizmu energetycznego. Na rynku dostępna jest ReiChi Cafe. Jest to idealne połączenie goryczki kawy espresso, grzybka reishi, żeńszenia i guarany z łagodnością mleka kokosowego. Zawiera aromatyczne ekstrakty roślinne oraz witaminę B12 i magnez. Co ciekawe, pijąc tę kawę sadzisz drzewa! Więcej informacji o ReiChi Cafe znajdziesz klikając na zdjęcie.

/ Materiały prasowe