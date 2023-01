W wieku 81 lat zmarł David Crosby, jeden z najbardziej znanych muzyków lat 60. i 70., uhonorowany przez muzeum Rock and Roll Hall of Fame. O śmierci artysty poinformował portal Variety.

Bill Crosby / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Muzyk był członkiem-założycielem dwóch zespołów rockowych - The Byrds oraz Crosby, Stills, Nash & Young. Chociaż nigdy nie wrócił do sławy ze wczesnych lat swojej kariery, Crosby nagrywał i koncertował z powodzeniem do 2000 roku.



Variety uznało zmarłego artystę za "hedonistyczne uosobienie stylu życia z lat 60., opartego na seksie, narkotykach i rock and rollu".



Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mojego przyjaciela Davida Crosby'ego. Wiem, że ludzie wolą skupiać się na tym, jak niestabilna była czasami nasza znajomość, ale to, co zawsze najbardziej liczyło się dla mnie i Davida bardziej niż cokolwiek innego to czysta radość z muzyki, jaką razem tworzyliśmy i nasza głęboka przyjaźń - napisał w mediach społecznościowych wieloletni kompan Crosby'ego Graham Nash.



Bob Dylan nazwał Crosby'ego w swoim dzienniku "architektem harmonii" i "barwną i nieprzewidywalną postacią".