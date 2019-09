Śpią wysoko w górach – na obiad schodzą na hale i pola kukurydzy. Niedźwiedzie brunatne w słowackich Tatrach mają się coraz lepiej. Kamery zarejestrowały matkę z aż pięcioma młodymi. Według ekologów, taki widok to rzadkość. Leśnicy twierdzą jednak, że misie mają coraz więcej pożywienia i lepsze warunki do rozrodu.

Niedźwiedzie brunatne w Tatrach mają się coraz lepiej. "Kiedyś miały jedno albo dwa młode, dziś to co najmniej trzy". SK MARKIZA /X-news



Kiedyś niedźwiedzie miały jedno albo dwa młode. Dziś to co najmniej trzy, a do tego żyją znacznie dłużej - powiedział Jozef Hybler, zoolog.

Fotograf natury Michal Uliä twierdzi, że na początku myślał, że z lasu wyszedł kot.



Potem zacząłem liczyć. Jeden, dwa, nagle trzy, potem cztery, a na koniec pięć niedźwiadków - opisał.



Prowadzimy obserwację i zauważyliśmy, że nawet najmniejszy przeżył bez problemu - dodał.