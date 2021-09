Mobilny punkt spisowy stanie na Starym Mieście podczas trzeciej edycji Wojewódzkiego Lubelskiego Święta Miodu. W najbliższy weekend będzie w nim można wziąć udział w spisie powszechnym.

Narodowy Spis Powszechny potrwa do 30 września / GUS /

Punkt będzie do dyspozycji osób, które jeszcze nie wzięły udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Zostanie zlokalizowany obok Trybunału Koronnego w Lublinie podczas trzeciej edycji Wojewódzkiego Lubelskiego Święta Miodu w sobotę i niedzielę od godz. 10:00 do 18:00.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbywa się raz na 10 lat i obejmuje każdą osobę mieszkającą stale bądź czasowo w Polsce. Jest obowiązkowy. Potrwa do 30 września.

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez aplikację na stronie spis.gov.pl. Spisać można się także przez infolinię 22-279-99-99 czynną od poniedziałku do soboty od godz. 8:00 do 18:00.



Kontakt drogą telefoniczną może zainicjować także rachmistrz, dzwoniąc z numerów: 22-279-99-99 lub 22-828-88-88. Osoby, które nie spisały się przez internet lub telefon, mogą spodziewać się wizyty rachmistrza. Nie możemy odmówić mu udzielenia odpowiedzi na pytania. Możemy za jednak umówić się z nim na inny dzień lub godzinę.