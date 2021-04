Weekendowe szczepienia podczas majówki dla każdego? To będzie możliwe dzięki 16 punktom szczepień, które w weekend majowy staną w miastach wojewódzkich. Jeden z takich punktów został postawiony na Rynku Głównym w Krakowie.

Mobilny punkt szczepień na krakowskim Rynku / Jacek Skóra / RMF FM

Od 1 do 3 maja w ramach akcji "Zaszczep się w majówkę" wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw Covid-19, mający aktywne e-skierowanie, będą mogli zaszczepić się w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się.



W wybranych miejscach staną kontenery lub namioty do szczepień powszechnych. Na szczepienie w nich nie ma zapisów czy rejestracji. Wystarczy się tam zgłosić i poczekać na swoją kolej. Przed zastrzykiem pacjent przejedzie standardową kwalifikację. Szczepić będą osoby uprawnione i przeszkolone.



W Małopolsce punkt działał będzie na Rynku Głównym w Krakowie. Obsługę pacjentów zapewnią trzy zespoły medyków z tutejszego Szpitala Uniwersyteckiego, które przez trzy dni, w godzinach od 8.00 do 20.00, planują podać 2,5 tys. dawek preparatu Johnson&Johnson.



Mobilny punkt szczepień w Krakowie / Jacek Skóra / RMF FM

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zadeklarował w czwartek, że punkt ten po majówce zniknie, ale w Małopolsce powstaną kolejne.



Liczymy na to, że z tych 10 mln szczepionek, które dotrą do Polski jeszcze w maju, spora część trafi do Małopolski - powiedział Kmita.



Wojewoda przyznał, że liczy na zainteresowanie majową akcją.



Z kolei dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego przypomniał, że Covid-19 wciąż stanowi poważne zagrożenie, co chce uświadomić wszystkim sceptykom. Dlatego jeżeli tego typu inicjatywa choć trochę ma zwiększyć świadomość, co już powoduje, że odrobinę więcej ludzi się zaszczepi, to takie inicjatywy należy podejmować - podkreślił Marcin Jędrychowski.



Nie czekajmy z wypełnieniem formularza do ostatniego momentu. Pamiętajmy, że kwalifikacja, jeżeli chodzi o szczepienie będzie odbywała się na podstawie dostępnego na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia i Narodowego Programu Szczepień formularza, który spokojnie możemy wydrukować i wypełnić w domu tak, żeby proces szczepienia tu, na miejscu, przebiegał jak najszybciej - przypomniał dyrektor.

Mariola Marchewka, koordynator mobilnego punktu szczepień w Krakowie Jacek Skóra / RMF FM