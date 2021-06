Nocą zachmurzenie w większości kraju będzie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na północnym wschodzie i południu pojawią się przelotne opady deszczu - wynika z informacji przekazanych przez synoptyk IMGW-PIB Annę Woźniak. W środę opady i burze możliwe są na południu i wschodzie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że nadchodzącej nocy na północnym wschodzie i południu kraju spodziewane jest duże zachmurzenie. Na tym obszarze początkowo pojawią się zanikające przelotne opady deszczu. Na pozostałej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.

Nocą na wybrzeżu mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna wyniesie od 9 st. C na północy - w rejonie pojezierzy, zaś na pozostałym obszarze kraju od 11 do 14 st. C. Punktowo w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do ok. 5 st. C. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych, miejscami zmienny.



W środę w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Tych chmur jutro będzie już będzie nieco więcej niż dzisiaj. Na południu i wschodzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu oraz burz. Tych burz będzie nieco więcej, ale nadal nie będą gwałtowne - powiedziała PAP synoptyk IMGW-PIB Anna Woźniak.



Dodała, że podczas burz może spaść do 15 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h. Lokalnie może się zdarzyć niewielki grad.



Będzie ciepło. Temperatura maksymalna ma być zbliżona do tej z wtorku - od 22 do 27 st. C, zaś w rejonach podgórskich i nad morzem od 19 do 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunku północnego i północno zachodniego.