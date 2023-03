Brytyjski rząd przeznaczy milion funtów na olbrzymie telebimy, które zostaną ustawione w miejscach publicznych. 6 maja Brytyjczycy będą mogli oglądać na nich uroczystości związane z koronacją króla Karola III.

Wielka Brytania będzie hucznie świętować koronację Karola III / Shutterstock

Telebimów będzie ok. 30. Ustawione zostaną poza Londynem w takich miastach jak Cardiff, Brighton i Manchester. Mają w założeniu umożliwić Brytyjczykom wspólne przeżywanie koronacji króla Karola. Przypominać ma to atmosferę, jaka panowała wokół olbrzymich ekranów, przy których skupiali się ludzie, by oglądać igrzyska olimpijskie, które zorganizowano w Londynie w 2012 roku.

Koronacja Karola III odbędzie się w sobotę 6 maja w Opactwie Westminsterskim. Będzie znacznie skromniejszą uroczystością w porównaniu do tej, która odbyła się w tym samym miejscu ponad 70 lat temu z udziałem Elżbiety II - nabożeństwo będzie krótsze, także mniejsza jest liczba zaproszonych gości. Ważne elementy tradycji zostaną jednak zachowane - król założy koronę, usiądzie na 800-letnim tronie, a po uroczystości przejedzie ulicami Londynu w złotej karecie.

Na niedzielę koronacyjnego weekendu zaplanowano koncert w Windsorze z udziałem wielu znanych gwiazd. W tym dniu organizowane będą także społeczne biesiady na zamkniętych dla ruchu ulicach. Wolny koronacyjny poniedziałek przebiegnie pod hasłem niesienia pomocy potrzebującym.