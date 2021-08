1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Potrwa do 24 czerwca. Poznaj kalendarz na rok szkolny 2021/2022. Kiedy ferie, egzamin ósmoklasisty, a kiedy matura?

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce:

zimową - na Boże Narodzenie - od 23 grudnia do 31 grudnia (de facto będzie ona o dwa dni dłuższa, gdyż 1 stycznia, który jest dniem ustawowo wolnym. wypada w sobotę, a 2 stycznia wypada w niedzielę)

wiosenną - na Wielkanoc - od 14 do 19 kwietnia

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

od 15 do 30 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;

od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego ;

; od 12 do 27 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 województwa termin kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie od 17 do 30 stycznia 2022 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie od 24 stycznia do 6 lutego 2022 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie od 14 do 27 lutego 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja:

24 maja - będzie egzamin z języka polskiego

25 maja - z matematyki

26 maja - z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać ich w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 29 kwietnia.

Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja.

4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej

5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki

6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii

10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym

17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym

18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym

19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki

20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego.

23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja, będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy ustne w roku szkolnym 2021/2022 nie będą obowiązkowe. Zorganizowane zostaną tylko dla tych abiturientów, którym wynik z takiego egzaminu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym wyznaczono termin sesji dodatkowej - 1-15 czerwca.

Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14-15 czerwca.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.

Do 30 września dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o dodatkowych dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Ich liczba jest różna dla poszczególnych typów szkół i wynosi: do 8 dni w szkole podstawowej, do 10 dni w liceum ogólnokształcącym i technikum, do 6 dni w szkole branżowej I stopnia. Najczęściej szkoły decydują, aby wolne były dni egzaminów wewnętrznych i rekolekcji.