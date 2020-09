"Któż to wie, co będzie po rekonstrukcji. Jesteśmy na etapie uzgodnień, nic nie jest jeszcze przesądzone" - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. "Dzisiaj mówienie o tym, kto będzie się czym zajmował, jest absolutnie przedwczesne" - zapewnił minister aktywów państwowych.

Robert Mazurek pytał swojego gościa także o Antoniego Dudę. Stryj prezydenta został członkiem rady nadzorczej PKP Cargo. Żeby zasiadać w radzie nadzorczej PKP Cargo trzeba mieć przede wszystkim kompetencje. Antoni Duda ma duże doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych - stwierdził Jacek Sasin.

Minister podkreślał, że stryj prezydenta od 1990 r. przez 8 lat zajmował inwestycjami, a w 2001 roku zdał egzamin do rad nadzorczych. Jak dodał Sasin, to on podjął decyzję o umieszczeniu Antoniego Dudy w radzie nadzorczej PKP Cargo, bo uważa go za osobę niezwykle kompetentną. To, że jest stryjem prezydenta, w niczym mu nie pomogło. Natomiast to, że jest byłym posłem PiS, to jest dodatkowy argument za tym, żeby jego kompetencje traktować poważnie, bo ma nie tylko kompetencje zawodowe, ale też pewne kompetencje społeczne, cieszy się społecznym zaufaniem - tłumaczył gość Roberta Mazurka. Jestem przeciwnikiem nepotyzmu, staram się, żeby w Ministerstwie Aktywów Państwowych go nie było, nie zawsze się to udaje - mówił Sasin.

