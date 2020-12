Fin przebojem wdarł się do czołówki Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i w tym sezonie nie dał szans rywalom, zostając mistrzem naszego kraju. Oprócz tego Jari Huttunen z powodzeniem startuje w rajdach zaliczanych do mistrzostw świata i jest wiceliderem klasyfikacji WRC 3. W ten weekend będzie chciał powalczyć o końcowy triumf. Kierowca, mający na swoim aucie logo RMF FM, depcze po piętach liderowi, a jest nim Boliwijczyk Marco Bulacia.

/ foto: Dawid Marciński /

Jari Huttunen ma już za sobą testy swojego Hyundaia i20. To właśnie w tym aucie wystartuje we włoskim rajdzie. A będzie to połączenie emocji rajdowych z rywalizacją na słynnym torze, gdzie ścigają się kierowcy Formuły 1.

Rajd potrwa od czwartku do niedzieli, ale kluczowa może okazać się sobota. Właśnie wtedy kierowcy będą rywalizować w prowincji Bergamo.

Tylko jednego dnia do przejechania będzie ponad 120 kilometrów odcinków specjalnych. Trasa będzie wiodła krętymi, górskimi odcinkami, przypominającymi oesy słynnego Rajdu Monte Carlo.

Zobaczcie, jak przed rajdem prezentuje się auto Jariego Huttunena.

Tak prezentuje się auto Jariego Huttunena wideo: Dawid Marciński /

Jari Huttunen prezentuje możliwości swojej maszyny wideo: Dawid Marciński /

Jari Huttunen prezentuje możliwości swojej maszyny cz.2 wideo: Dawid Marciński /