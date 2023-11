Marynarka wojenna Kolumbii patroluje rejon Morza Karaibskiego u swoich wybrzeży, na którego dnie spoczywa zatopiony w XVIII w. hiszpański galeon San Jose. Do wraku, który wypełniony ma być kosztownościami pretenduje Hiszpania, Kolumbia, a także Boliwia.

Kolumbia: Armia patroluje rejon morza, na którego dnie leży galeon wypełniony kosztownościami / Marcin Cholewiński / PAP

Powołujący się na źródła w rządzie Kolumbii hiszpański dziennik "El Mundo" przypomina, że wypełniony złotem, srebrem oraz innymi kosztownościami hiszpański statek został zatopiony w 1708 r. w bitwie morskiej z flotą brytyjską.

"Marynarka wojenna Kolumbii patroluje wody w miejscu zatonięcia statku przez 24 godziny na dobę" - napisała gazeta.

Madrycki dziennik szacuje wartość znajdujących się we wraku przedmiotów na sumę 10-20 mld euro.

Władze Kolumbii nigdy nie podały dokładnej lokalizacji jednostki na której - jak twierdzą historycy - znajdowało się około 200 ton kosztowności.

Madrycka gazeta przypomina, że prawdopodobnym miejscem lokalizacji statku San Jose jest rejon Morza Karaibskiego w pobliżu kolumbijskiego portu Cartagena de Indias. Jego wrak ma znajdować się na głębokości około 600 metrów.

"El Mundo" zaznacza, że po odkryciu wraku w 2015 r. i ogłoszeniu tego publicznie nie jest wykluczone, że znajdujące się na dnie cenne przedmioty były stopniowo wykradane.

Gazeta zaznacza, że w 2018 r. premier Hiszpanii Pedro Sanchez podczas wizyty w Bogocie zgłosił roszczenia Madrytu do wraku. Dwa lata później wiceprezydent Kolumbii Marta Lucia Ramirez oświadczyła, że znajdujące się we wraku kosztowności należą do dziedzictwa narodowego jej kraju.

Z kolei Boliwia zaznacza, że szlachetne metale, które transportowali hiszpańscy marynarze, zostały wydobyte z kopalni na terenie tego kraju.