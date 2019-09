14 i 15 września odbędzie się kolejna, 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. W jej ramach, planowane są wydarzenia kulturalne i edukacyjne m.in. wykłady, spotkania z podróżnikami i regionalistami, warsztaty, kulinaria, zwiedzania, spacery, koncerty, pokazy, animacje dla dzieci.

Kłodawa, 14 września, 10.00-18.00 Dwory ziemiańskie okolic Kłodawy

Właściciele zabytkowych dworów w Straszkowie, Rgielewie, Wólce Czepowej, Krzewacie, Kęcerzynie, Krzykosach, Studzieniu zapraszają do odwiedzenia parków otaczających dawne siedziby ziemiańskie. Ponadto odbędą się następujące wydarzenia:



10.30 - 12.30 Wólka Czepowa

- występy lokalnych zespołów tanecznych - prezentacja tańców i strojów ludowych oraz tańców klasycznych,

- stoisko edukacyjne - gry, zabawy oraz quiz "Ludzie i wydarzenia - dwory okolic Kłodawy wczoraj i dziś".



15.00 - 18.00 Krzewata

- pokaz strojów sarmackich i fechtunku, pokaz broni białej,

- pokaz jazdy konnej w strojach kawaleryjskich,

- prezentacja broni palnej z okresu Powstania Styczniowego (we współpracy z dworem w Lubońku),

- prezentacja statyczna wyposażenia i uzbrojenia drużyny szturmowej oraz historii 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego

- prezentacja dawnych zawodów: bartnictwo,

- warsztaty wytwarzania pieczęci.



Jednocześnie w dniach 13-27 września w Bibliotece Publicznej w Kłodawie będzie czynna wystawa książek, publikacji na temat lokalnego dziedzictwa (Kłodawa i okolice) oraz historii polskiego ziemiaństwa, architektury dworów i pałaców ziemiańskich.



Łochowo, 15 września, 14.00-19.00 Drogi wodne splatające Polskę z Europą

Na terenie gminy Białe Błota znajduje się fragment Kanału Noteckiego, będącego elementem dróg wodnych łączących Polskę z Europą. Kanały na tych terenach były projektowane przez niemieckich i holenderskich inżynierów. Drogi wodne stanowią sieć funkcjonującą do dzisiaj.



Zapraszamy na imprezę Drogi wodne splatające Polskę z Europą. Rozpoczniemy ją od spływu kajakowego, który zakończy się na miejscowej śluzie. Następnie przejdziemy do Gminnego Centrum Kultury w Łochowie. Odbędzie się tam otwarcie wystawy makiety dróg wodnych oraz wykład Tomasza Izajasza - kustosza Muzeum Kanału Bydgoskiego. Przybyli goście będą mogli zobaczyć również wystawę zdjęć Macieja Kuleszy. Zaprosimy także dzieci do zabawy, a dorosłych na warsztaty "zaplatania" worków.

