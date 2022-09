Cena listów nierejestrowanych oraz poleconych w formatach S i M od 1 października br. wzrośnie o 30 gr, a za paczki pocztowe w gabarycie A trzeba będzie zapłacić o 1 zł więcej - poinformowała w poniedziałek Poczta Polska. Ceny przesyłek w obrocie zagranicznym nie zmienią się.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Poczta Polska podała w komunikacie, że zmiany "Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym" zostały przyjęte przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jak zaznaczono, skala podwyżek wybranych usług w obrocie krajowym nie przekracza kilkunastu procent, a w większości przypadków to kilka procent.



"Cena popularnych listów nierejestrowanych oraz poleconych w najczęściej wybieranych formatach S i M, wzrośnie o 30 gr. Z kolei za popularne paczki pocztowe w gabarycie A, zapłacimy o 1 zł więcej" - podała Poczta Polska w komunikacie.



Poczta wyjaśniła, że zmiana cennik spowodowana jest rosnącymi kosztami pracy i transportu, ogólnoświatowym wzrostem cen surowców wykorzystywanych przez spółkę oraz spadającym wolumenem przesyłek listowych. Jak dodano, dla Poczty Polskiej "nawet niewielka korekta cen świadczonych usług, to dodatkowy wzrost przychodu, który umożliwi uruchamianie nowych placówek pocztowych, jak i utrzymanie tych rzadziej odwiedzanych przez klientów, zlokalizowanych na terenach wiejskich".



"Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa pocztowego, Poczta nie może zamykać nierentownych placówek czy likwidować usług, które przynoszą straty. Takie obowiązki nie dotykają konkurencji. Inne podmioty funkcjonujące na rynku usług pocztowych, w przeciwieństwie do spółki, mogą kierować się w swojej działalności wyłącznie kalkulacjami biznesowymi i efektywnością kosztową" - zaznaczyła Poczta Polska.



Dodano, że dostęp do usług wyznaczonego operatora możliwy jest pięć dni w tygodniu, a w niektórych miejscach - przez siedem.