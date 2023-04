NASA ujawniła nazwiska astronautów, którzy pod koniec 2024 r. polecą w misji Artemis II, okrążą Księżyc, a następnie powrócą na Ziemię, lądując na Oceanie Spokojnym. Misja ta ma potrwać ok. 10 dni.

Wideo youtube

Czteroosobowa załoga przetestuje systemy podtrzymania życia na pokładzie kapsuły Orion, która bez załogi okrążyła Księżyc w ubiegłym roku.

Misja Artemis II to kluczowy etap przygotowań do misji Artemis III, podczas której dwie osoby, w tym kobieta, wylądują na powierzchni Srebrnego Globu po raz pierwszy od 1972 r. Według wcześniej zapowiadanych planów, miałoby to nastąpić w 2025 roku.

Misję Artemis II zaplanowano na listopad przyszłego roku. Potrwa ona około 10 dni. Kapsuła Orion okrąży Księżyc, ale nie wejdzie na jego orbitę. Załoga przetestuje między innymi systemy łączności i ręcznego sterowania lotem.

NASA poinformowała, że dowódcą misji będzie Reid Wiseman. Prócz niego w Kosmos polecą: Victor Glover, Kanadyjczyk Jeremy Hansen i jedyna w tym zespole kobieta, Christina Koch.

Załoga misji Artemis II / źródło: NASA /

To pierwsi od 50 lat astronauci, którzy okrążą Księżyc.

Misja Artemis III podczas, której kobieta i mężczyzna wylądują w rejonie bieguna południowego Srebrnego Globu, ma być początkiem nowego etapu podboju Księżyca. NASA deklaruje, że to coś więcej niż powrót i zapowiada kolejne misje, które mają prowadzić stałe badania i obserwacje.

Artemis to nazwa amerykańskiego programu lotów kosmicznych, który realizują NASA, firmy prywatne, a także partnerzy międzynarodowi, m.in. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).