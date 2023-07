W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się opady deszczu i burze.

"Burze początkowo spodziewane są na południowym wschodzie kraju, a następnie kolejna strefa burz przemieszczać się będzie z zachodu do centrum. Te burze nie powinny być gwałtowne, miejscami może w nich spaść do ok. 15 mm deszczu, a porywy wiatru nie powinny przekroczyć 60 km/h" - podał synoptyk IMGW.

Na północy kraju temperatura minimalna wyniesie 9-10 stopni. Na południu termometry wskażą do 17 stopni Celsjusza.

Kolejne dni bez upałów i - jak zaznaczają synoptycy - z dynamiczną pogodą. W czwartek, niemal w całym kraju spodziewane są burze - najsilniejsze w centrum i na wschodzie. Może spaść do 25 mm deszczu, a porywy wiatru mogą sięgnąć 70 km/h.

Temperatura nie powinna przekroczyć 24 stopni. W piątek nieco wzrośnie, a w niedzielę na południu i południowym zachodzie termometry mogą już wskazać do 30 stopni Celsjusza.