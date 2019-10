Już w najbliższy weekend w Warszawie na stadionie PGE Narodowy ruszą Targi SNOW EXPO. Będą im towarzyszyć Mistrzostwa Polski w morsowaniu. 26 października ekipa m.in. projektu Oswajamy Mróz będzie chciała pobić rekord Guinnessa w morsowaniu.

W najbliższy weekend próba bicia rekordu w morsowaniu / mat.prasowe /

Pięć osób na zmianę - co 12 minut - będzie morsować przez 12 godzin bez przerwy. Oznacza to, że każdy z uczestników wejdzie w ciągu 12 godzin przynajmniej dwanaście razy do lodowatej wody na czas 12 minut, łącznie spędzając 2,5 godziny w zbiorniku z wodą o temperaturze 2-3 stopnie Celsjusza.

O szczegółach projektu opowiada Walerian Romanowski:



