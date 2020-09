Policja zatrzymała drugiego podejrzanego w sprawie brutalnego pobicia przed sklepem "Żabka" w Radomiu. To 45-letni mieszkaniec miasta. Nadal poszukiwany jest natomiast mężczyzna, który zaatakował sprzedawczynię. Kobieta nie chciała mu sprzedać papierosów po zamknięciu sklepu.

Zatrzymany mężczyzna zostanie teraz doprowadzony do prokuratury w celu postawienia mu zarzutów - poinformowała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska. Do zatrzymania doszło we wtorek.



45-latek jest drugim zatrzymanym w sprawie brutalnego pobicia kobiety prowadzącej jeden z sklepów "Żabka" w Radomiu. We wtorek sąd zastosował natomiast tymczasowy areszt wobec 40-letniego mieszkańca Radomia. Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w bójce i przestępstwa określanego przez Kodeks karny jako "naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia". Grozi mu do 5 lat więzienia.

Nadal poszukiwany jest natomiast główny agresor. To według ustaleń policji mężczyzna w wieku 37 lat, który również mieszka w Radomiu.

Chciał kupić papierosy

Do incydentu doszło w niedzielę po godz. 20.30 na ul. Miłej w Radomiu. Wstępne ustalenia wskazują, że gdy zamykano sklep, do środka wszedł mężczyzna i chciał kupić papierosy. Prowadząca "Żabkę" kobieta odmówiła sprzedaży, ponieważ kasa była już nieczynna. Wtedy mężczyzna stał się agresywny.

Całe zdarzenie utrwaliły kamery monitoringu.

Jak wynika z zapisu monitoringu oburzony mężczyzna wyszedł ze sklepu. Następnie nie przerywając dyskusji z osobami znajdującymi się w środku rzucił w ich kierunku butelką z piwem. Później napastnik chwycił stojącą obok sklepu drewnianą paletę i kilkakrotnie uderzając nią w drzwi wejściowe, wybił szybę.



Kobieta wybiegła ze sklepu i wówczas została zaatakowana przez mężczyznę. W jej obronie stanął jej 19-letni syn i jego kolega, którzy również został zaatakowani przez napastnika i innego towarzyszącego mu mężczyznę - zrelacjonowała Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Do bójki, jak widać na filmie, dołączył bowiem kolejny mężczyzna - prawdopodobnie znajomy napastnika. Kopał w głowę i atakował pięściami. Mężczyzna użył także gazu łzawiącego.

Niestety, na tym brutalny atak się nie skończył. W pewnym momencie na nagraniu widać leżącego mężczyznę i kobietę, obok której stoi młoda osoba. Podchodzi do nich napastnik i kilkakrotnie kopie. Co więcej ponownie sięga po drewnianą paletę, rzucając nią w podnoszącego się z ziemi mężczyznę. Trafia także leżącą kobietę.

Pobita i skopana 50-latka z obrażeniami głowy została przewieziona do szpitala. Jak poinformowała policja nic nie stało się synowi sprzedawczyni i jego koledze.