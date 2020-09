​Około 100 milionów złotych ma kosztować budowa alternatywnego rurociągu i nowego przesyłu ścieków do oczyszczalni "Czajka" pod dnem Wisły - ocenia wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński. W czwartek ma być już gotowy most pontonowy, na którym następnie ułożone zostaną rury tymczasowo doprowadzające nieczystości na drugi brzeg, do oczyszczalni.

REKLAMA