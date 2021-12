Ratownicy dotarli do jednego z górników uwięzionych po wstrząsie w kopalni Bielszowice. Mężczyzna jest przytomny - poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Wcześniej ratownikom górniczym, poszukujących dwóch pracowników, udało się namierzyć w zwałowisku skalnym sygnał z lamp górniczych, używanych przez poszukiwanych.

Trwa akcja ratunkowa w kopalni Bielszowice / Hanna Bardo / PAP

Górnik jest przytomny, ma kontakt z otoczeniem, ma obrażania, które oceni lekarz. Będzie transportowany do szpitala - powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski.



Ratownicy dotarli do poszkodowanego ok. pół godziny po północy. Teraz jest on transportowany pod szyb. Po wywiezieniu na powierzchnię karetka zabierze go do szpitala.



Jak dodał Głogowski, na razie nie ma kontaktu ani wzrokowego, ani głosowego z drugim poszkodowanym. Znajduje się on prawdopodobnie w odległości 5-10 metrów od miejsca, w którym był pierwszy uwięziony górnik.

Akcja jest trudna pod względem technicznym - zaznaczają przedstawiciele kopalni.

Do wstrząsu doszło przed godz. 9. w tzw. ruchu Bielszowice - części kopalni Ruda, należącej do Polskiej Grupy Górniczej - przekazał dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Do wypadku doszło o godz. 8.52 w rejonie ściany 001Z w pokładzie 504, ok. 780 metrów pod ziemią. Na skutek wstrząsu pod ziemią doszło do zawału skał na długości kilkudziesięciu metrów. Ratownicy przebierają skały ręcznie.

W rejonie wstrząsu było siedmiu górników. Pięciu zostało wyprowadzonych na zewnątrz, trwają poszukiwania dwóch pozostałych. O wypadku została też powiadomiona Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu - podała Polska Grupa Górnicza.