W miniony weekend odbył się w wersji online Aquathon - pierwszy w Polsce hackathon poświęcony zagospodarowaniu zasobów wodnych w naszym kraju. To wydarzenie bez precedensu - nigdy wcześniej nie zorganizowano hackathonu dedykowanego tylko tej kwestii. Pierwszą nagrodę i 10000 złotych otrzymał zespół Infable za projekt “Aqua City”. To platforma ułatwiająca współpracę w tworzeniu mądrej retencji wewnątrz miast, przechwytywaniu wody opadowej i zapobieganiu lokalnym podtopieniom.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Aquathonie, który odbył się 6-7 listopada 2021, wzięło udział ponad 100 śmiałków - uczestników, mentorów i ekspertów, którzy przez 24 godziny pracowali nad wymyśleniem sposobów ograniczenia zużycia wody. To było główne zadanie imprezy. Jury czekało na rozwiązania dotyczące zarówno edukacji, technologii, jak i biznesu. Forma pozostawała całkiem dowolna - można było przygotować aplikacje, prototypy lub opracować same koncepcje. Do dyspozycji wszystkich zaangażowanych w Aquathon pozostawał zespół 23 mentorów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali uczestników.

Finalnie zgłoszono 16 projektów, z których Jury wybrało pięć najlepszych. Laureaci na żywo prezentowali swoje pomysły i odpowiadali na pytania jurorów. Ostatecznie pierwszą nagrodę i 10000 zł otrzymał zespół Infable za projekt “Aqua City”. Projekt “Aqua City” ma pomóc w tworzeniu w miastach mądrej retencji i zapobieganiu lokalnym podtopieniom. Aqua City to platforma, z pomocą której urzędnicy, aktywiści społeczni i obywatele mogliby znaleźć najlepsze rozwiązanie retencyjne dla swojej okolicy. Drugie miejsce i 3000 złotych zdobyły Śpiące Wydry, które przygotowały projekt "Raindrop". To asystent pomagający w założeniu oraz zarządzaniu przydomowymi zbiornikami retencyjnymi wody deszczowej.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Grzegorza Jasińskiego z pomysłodawcą Aquathonu, Maciejem Rysiem z firmy Proidea

Organizatorem wydarzenia jest PROIDEA - firma od lat tworząca wydarzenia skierowane do branży IT, pomysłodawca i producent m.in. HackYeah. Głównym partnerem tej edycji wydarzenia i sponsorem nagrody głównej był Huawei. Partnerem Strategicznym, który sfinansował wyróżnienie-niespodziankę był the:protocol. EIT InnoEnergy w ramach programu Innow, wraz z Veolią Energia Polska dołączyli do hackathonu jako Partnerzy Strategiczni i byli fundatorami nagrody za drugie miejsce. Natomiast Partnerem Platynowym Aquathonu był Bank Gospodarstwa Krajowego, który w ramach Idei 3W wspiera świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie.

Organizatorzy zapowiadają, że to na pewno nie ostatnia tego typu impreza - szerokie grono zainteresowanych i ciekawe pomysły, które powstały w jej trakcie wytyczają nowy kierunek działania w temacie oszczędzania wody. Relacje z finałowej prezentacji pięciu najlepszych projektów można zobaczyć poniżej: