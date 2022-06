W niedzielne popołudnie 12 czerwca dobiegła końca druga edycja Aquathonu - pierwszego w Polsce hackathonu poświęconemu zagospodarowaniu zasobów wodnych w naszym kraju. Na pewno to też nie ostatnia tego typu impreza - szerokie grono zainteresowanych i ciekawe pomysły, które powstały w jego trakcie wytyczają nowy kierunek działania w temacie oszczędzania wody. Zadaniem uczestników było stworzenie rozwiązania, które pomoże zarządzać zasobami wody w kryzysie. Rywalizację wygrał zespół Kraken Team za projekt gry strategicznej "AquaGame".

/ Shutterstock

W drugiej edycji Aquathonu wzięło udział ponad 100 uczestników, mentorów, ekspertów i członków jury, którzy przez 24 godziny pracowali nad tegorocznym wyzwaniem jakim było - zarządzanie kryzysowe zasobami wodny w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń. Zadaniem uczestników było stworzenie rozwiązania, które pomoże zarządzać zasobami wody w kryzysie. Jury czekało na rozwiązania oparte zarówno na edukacji, technologii, jak i na biznesie. Projekty miały być również kreatywne, praktyczne, a także gotowe do wdrożenia. Forma pozostawała całkiem dowolna - można było przygotować aplikacje, prototypy lub opracować same koncepcje. Do dyspozycji wszystkich zaangażowanych w Aquathon pozostawał zespół 16 mentorów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali uczestników.

Do konkursu zostało zgłoszone 11 projektów, z których jury wybrało 5 najlepszych. Laureaci prezentowali swoje pomysły przed komisją i odpowiadali na pytania jurorów. Ostatecznie pierwsze miejsce i kwotę w wysokości 10000 zł zdobył zespół Kraken Team za projekt "AquaGame", grę strategiczną, która ma za zadanie edukować jednostki samorządu terytorialnego i organy państwowe z zakresu zarządzania kryzysowego zasobami wodnymi. "AquaGame" to przeglądarkowa gra karciana. Gracze stają przed losowym wyzwaniem, wobec którego dobierają najlepsze możliwe środki zapobiegawcze, opisane za pomocą kart. Każda tura składa się z fazy przygotowania i reakcji na kryzys.

Organizatorem wydarzenia jest PROIDEA - firma od lat tworząca wydarzenia skierowane do branży IT, pomysłodawca i producent m.in. HackYeah. Partnerem Strategicznym, Bank Gospodarstwa Krajowego, który w ramach Idei 3W wspiera świat nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie.