Nasze wybory muzyczne zależą od bardzo wielu czynników, nie tylko osobistego gustu, wieku, czy płci, ale też pory dnia i pory roku - przekonują na łamach czasopisma "Nature Human Behavior" naukowcy z Cornell University. Wyniki przeprowadzonych przez nich analiz wyborów użytkowników portalu Spotify pokazują, że generalnie zimą, gdy dni są krótkie, wolimy muzykę spokojną i relaksującą, lato to zaś najlepszy czas na muzykę żwawą i dynamiczną.

Nauki społeczne bardzo interesują się naszymi emocjami i tym, jak emocje wpływają na nasze preferencje - mówi współautor pracy, prof. Michael Macy. Nagle teraz mamy dostęp do danych, które pozwalają nam sprawdzić, co i o jakiej porze słuchają miliony ludzi na świecie. To nadzwyczajna okazja, by doświadczalnie dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej.

Macy wraz ze współautorką pracy, Minsu Park przeanalizowali aż 765 milionów utworów zamówionych w serwisie Spotify w 2016 roku przez milion osób z 51 krajów. Do ich klasyfikacji użyto narzędzi dostępnych w serwisie, które wskazują na utwory o różnym nastroju, czy poziomie intensywności. Okazało się, że osoby z zachodniego kręgu kultury przeciętnie słuchają bardziej dynamicznej muzyki, użytkownicy z krajów Wschodu wolą muzykę bardziej relaksującą.

Kobiety przeciętnie na świecie wolą muzykę spokojniejszą, niż mężczyźni, szczególnie wieczorem, ale widać to przede wszystkim na półkuli północnej, niż południowej, gdzie panie wybierają ostrzejsze utwory nawet częściej niż mężczyźni. Różnice między półkulą północną i południową widać szczególnie wyraźnie w związku ze zmianą pór roku. Muzyka relaksująca lepiej sprzedaje się w krótkie zimowe dni, muzyka dynamiczna wtedy, gdy jest ciepło, a dzień jest długi. Co pół roku sytuacja się odwraca. Jak można się było spodziewać nocne marki słuchają muzyki spokojniejszej, ranne ptaszki bardziej dynamicznej.

Autorzy pracy przyznają, że ma ona charakter obserwacyjny i nie pozwala wskazać żadnej przyczynowości upodobań, ale pokazuje, że nasze wyrażane gustem muzycznym emocje podlegają sezonowym zmianom. Każdy z nas może sobie sam odpowiedzieć, jak dużym.